Pech voor de koning, er zitten geen jagers meer in de Tweede Kamer

Het was een ‘hele legpuzzel’, zei koning Willem-Alexander onlangs in Noorwegen tijdens een persgesprek. Hij had de subsidieregels voor de bossen van het Kroondomein bij Apeldoorn nog eens goed bestudeerd. Toen ontdekte hij iets interessants. Er blijken vier categorieën subsidies te zijn. Slechts één daarvan heeft als voorwaarde dat het bos in ruil voor subsidie ook het hele jaar toegankelijk moet zijn voor het publiek. Voor de andere drie subsidies geldt die voorwaarde niet.

“We zijn nog aan het kijken hoe dit het best opgelost kan worden”, sprak de koning veelbetekenend.

Sinds de aanvraag op de mat is geploft bij minister Carola Schouten van landbouw, is het duidelijk: de koning is ook maar gewoon een calculerende burger. Hij heeft drie subsidies voor natuurbeheer aangevraagd waar hij recht op heeft, maar heeft één subsidie bewust laten vallen. Zo bereikt de koning de ‘beste oplossing’ waar hij naar op zoek was. Hij kan vergoeding blijven ontvangen voor het onderhoud van het Kroondomein, maar hij kan ook blijven jagen. Een deel van het bos zal in de herfst gesloten blijven. Naar verluidt is het een vaste Oranje-traditie om na Prinsjesdag met gasten te gaan jagen op herten en everzwijnen.

Het staat voorlopig 1-1 in de strijd die de koning al jaren voert met de Tweede Kamer over zijn liefde voor de jacht. Een meerderheid in de Kamer wil dat de koning een keuze maakt: als hij subsidies ontvangt voor het bos, zal hij ook wandelaars en fietsers moeten toelaten.

Constructie

“Dit is het einde aan de jacht-privileges”, jubelde de Partij voor de Dieren in 2018. Kamerlid Femke Merel van Kooten – groot tegenstander van de jacht – had de constructie bedacht om niet langer te debatteren over de jacht zelf, maar het over de boeg te gooien van de subsidies. Ze kreeg direct een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich. Een motie werd aangenomen. Maar het kabinet aarzelde. Tot minister Schouten van landbouw in september onder druk van vrijwel de volledige Kamer de koning alsnog bericht stuurde: hij krijgt geen subsidie meer als hij het ‘jachtdeel’ van de Kroondomeinen blijft sluiten.

Nu de koning de jacht nog niet zomaar opgeeft, zal hij met weemoed terugdenken aan de tijd dat er in de Kamer altijd wel een paar jachtliefhebbers zaten. De laatste was VVD-Kamerlid René Leegte, Kamerlid tot 2015. In zijn vrije tijd schoot hij graag op duiven en eenden, waarbij hij de dierenbeschermers van linkse partijen op de kast wist te jagen met lofzangen op de smaak van zelfgeschoten wild.

“Ze zijn heerlijk”, aldus de VVD’er, tevens de bedenker van de uitspraak dat de ‘plezierjacht’ niet bestaat. “Plezierjachten vind je in de haven.” Jagers konden ook een steunpilaar vinden in VVD’er Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. Hij had eerder de leiding gehad bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, een lobbyfunctie die De Graaf neerlegde toen hij in 2011 Kamervoorzitter werd. Bij het CDA opende Kamerlid Hein de Pieper in 2010 nog gerust een expositie met geweien van door jagers geschoten reeën en herten en andere jachttrofeeën. Maar hij waarschuwde dat de jacht voor puur het plezier op weinig steun van het CDA kan rekenen. “Jagen moet een zinvol doel dienen”, aldus het CDA-Kamerlid.

De overgebleven hoop van de koning in de huidige Tweede Kamer moet gevestigd zijn op Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Van der Plas eet met kerst alleen gans die geschoten is door jagers. Heerlijk, volgens haar. ”Van origine is de mens jager.” Zij is voor zover bekend het enige Kamerlid dat nog openlijk de jacht verdedigt.

Jachtliefhebbers Caroline van der Plas (BBB) Fred de Graaf (VVD) Hein Pieper (CDA)