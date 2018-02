Paus prijst paus de hemel in: dat smaakt naar niks

Een berichtje meldde dat paus Franciscus nog dit jaar zijn voorganger Paulus VI (1963-1978) heilig zal verklaren. Een klein bericht, zonder commentaar, duiding, achtergrond. In zo’n veertig jaar hebben drie pausen méér ‘heiligen verklaard’ dan hun 250 voorgangers tot dan toe.

Het fenomeen ‘heilig verklaren’ lijkt aan inflatie onderhevig: in de jaren vijftig stroomde bij zo’n uitzonderlijke gelegenheid het Sint-Pietersplein nog vol, wijdden katholieke journalisten bevlogen verhalen aan paus Pius X, of het maagd-martelaresje Maria Goretti. Beider buitensporige deugden en wonderen werden met welriekende inkt lang en breed uitgemeten.

Misschien moeten we het later nog eens hebben over de aanstaande heilige paus Paulus VI. Over zijn deugden, de voortreffelijkheid van zijn beleid, over il papa Amletico (‘paus Hamlet’) – heel interessant hoor, met al die twijfel en angst die hem aankleefden. Maar nu toch even niet.

Opleving

Niet Paulus VI is het probleem, maar paus Franciscus. Voor velen is hij met recht en reden een eerste ware opleving sinds 1963, na Johannes XXIII. Even had ik gehoopt dat hij, juist hij, radicaal een eind zou maken aan wat lijkt misgroeid tot een vorm van pauselijke zelfbevlekking: pausen die hun voorganger(s) heilig verklaren. Het is begonnen bij Pius XII, die in 1954 de paus van zijn jonge priesterjaren tot de ‘eer der altaren’ verhief. Een kwarteeuw later nam de inmiddels ook heiligverklaarde Johannes Paulus II dit over. Hij verhief voorgangers Pius IX (†1878) en Johannes XXIII (†1963) tot zalige hoogte – en had liefst Pius XII in één moeite door meegenomen. Hij deinsde toch terug voor het verzet van joodse kant.

Misschien was hijzelf, de ‘Macher’, eigenlijk niet zo onder de indruk van Pius XII die in de oorlog zo lang – zo laf? – althans zo diplomatiek had gezwegen.

In zijn acht jaar als paus kon je Benedictus XVI niet betrappen op deze vorm van egotripperij. Vond hij dat zoiets eigenlijk niet hoorde? Dat het in de buurt kwam van wat de Nederlandse katholieke psychiater Anna Terruwe (†2004) al eens had gelabeld – en niet bejubeld – als zelfbevestiging? Heiligverklaring als een voorschot?

Wat daarvan zij, paus Franciscus neemt sindsdien onverdroten de draad van JP II weer op: Johannes XXIII heilig, JP II eveneens, Paulus VI zalig, straks heilig, en JP I in voorbereiding. Juist hij leek geknipt om dit fenomeen radicaal te stoppen. Hij hoefde slechts bij zijn directe voorganger aan te sluiten, maar nee. Dat deed hij juist niet.