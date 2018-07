Patiënt de dupe van losse contracten ggz

Naar aanleiding van het artikel 'De zelfstandige is niet meer weg te denken uit de zorg' (Trouw, 10 juli), wil ik wijzen op de inhoudelijke gevolgen van deze ontwikkeling. Het toenemende aantal zzp'ers draagt bij aan de zorgwekkende fragmentatie binnen de ggz waar het ontbeert aan samenhang en verbondenheid.

Het is een illusie te veronderstellen dat je als zzp'er meer inspraak hebt over de zorg dan iemand in loondienst. Met zzp'ers wordt niets opgebouwd, want het is uurtje-factuurtje. Als hen iets niet bevalt óf ze kunnen elders meer verdienen, dan zijn ze weg.

Dit geldt niet voor iedereen, maar het volgen van de weg van de minste weerstand is voor de hand liggend als men niet gehecht raakt. In de bijna vijftig jaar dat ik in de ggz werkzaam ben, is deze zorg nooit zo versnipperd geweest. Vroeger bleef een psychiater trouw aan een kliniek en op grond van kwaliteit slaagde hij er al dan niet in een gerenommeerd behandelinstituut op te bouwen. Natuurlijk hebben de instellingen in deze ontwikkeling ook zelf een grote rol gespeeld door niet te luisteren naar deskundigen, door bijvoorbeeld lak te hebben aan de overweging dat in een therapie alle factoren een rol spelen, ook de omgeving.