Passie en liefde mee laten wegen in salaris is lastig, maar wel nodig

Hanneke de Frel hield een pleidooi voor hogere salarissen voor basisschoolleerkrachten. Ze schrijft onder meer dat de waardering voor de liefde en passie waarmee een leerkracht haar/zijn werk verricht, in de materiële beloning tot uiting zou moeten komen.

Zonder iets af te willen doen aan wat zij daarover schrijft, is het echter van belang om stil te staan bij de vraag waarop beloningssystemen in Nederland in bedrijfsleven en bij overheid feitelijk zijn gebaseerd. Al sinds decennia liggen daaraan functiewaarderingssystemen ten grondslag. Deze systemen zijn vaak per bedrijfstak ontwikkeld en ondernemingsraden hebben instemmingsrecht gehad bij de vaststelling en de daaropvolgende toepassing ervan. Aan de hand van zo objectief mogelijke criteria (doorgaans zijn dat er vier of vijf) vindt er een weging plaats van de zwaarte van een functie. Dat gebeurt per criterium (bijvoorbeeld) in punten en de optelsom van de scores wordt vervolgens via een zogenaamde conversietabel vertaald in een salarisschaal.

Het zou verstandig zijn om meer subjectieve criteria te laten meetellen

Hoewel er verschillen bestaan tussen de systemen kan gesteld worden dat bepaalde criteria universeel zijn, zoals bijvoorbeeld 'kennis'. Hoe hoger het vereiste opleidingsniveau, hoe meer specialistische kennis (en daardoor meer schaarsere kennis) wordt vereist, hoe hoger de score. Andere criteria zijn bijvoorbeeld 'leidinggeven', de mate van 'zelfstandigheid' en de 'complexiteit'. Is de functie sterk afgebakend, of juist niet en bevat de functie meerdere en complexe aandachtsgebieden? Je kunt aan de hand van de criteria in de meeste gevallen uitleggen waarom de ene functie zwaarder is dan de andere.

Objectiviteit Dat deze systemen, ondanks dat ze zeker niet ideaal zijn, in de praktijk blijken te werken ligt vooral aan het feit dat de criteria redelijk objectief zijn en dat er binnen de verschillende bedrijfstakken consensus over bestaat. Ook binnen het onderwijs en bijvoorbeeld ook binnen de zorg zijn functies op deze wijze 'gewogen' en vertaald in salarisschalen. Het klopt dat meer subjectieve aspecten, zoals bijvoorbeeld 'liefde en passie voor het vak', geen deel uitmaken van de set van wegingscriteria, juist omdat ze subjectief zijn. Dan rijzen immers vragen als: om hoeveel 'liefde en passie' gaat het precies, hoe meet je dat en zijn die in de ene functie meer aanwezig dan in de andere en hoe vertaal je dat in een materiële beloningsvorm? Je zou kunnen zeggen dat het hier feitelijk gaat om menselijke eigenschappen en vaardigheden die aan de persoon en niet aan de functie gebonden zijn. Dat maakt het lastig. Ik denk dat vanwege de redelijke mate van objectiviteit en de bestaande consensus daarvoor, de huidige functiewaarderingssystemen wel overeind zullen blijven. De systemen meten echter alleen de 'economische waarde' van de functie. Het zou dan ook verstandig zijn om te bezien of de meer subjectieve criteria in het (basis)onderwijs en in de zorg (en wellicht ook andere beroepen) en aan de persoon gekoppelde eigenschappen kunnen worden meegewogen. Dat dat vanwege de genoemde subjectiviteit geen eenvoudige opgave is moge duidelijk zijn. Maar wanneer er voldoende maatschappelijk draagvlak voor bestaat en er de politieke wil is om dit onderwerp aan te pakken, kunnen daar wellicht toch alternatieve oplossingen voor worden gevonden. Het belangrijk neveneffect is dan dat de aantrekkelijkheid van beroepen in het basisonderwijs en de zorg zal toenemen. Dat lijkt me in deze tijd absoluut noodzakelijk. Frits van Buul

Sinds 1 maart met pensioen als docent aan de opleiding 'HRM en Psychologie' van Fontys Hogescholen Eindhoven. Lees ook: Struikelt het demissionaire kabinet alsnog over de begroting 2018?

