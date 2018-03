Pasen is een geschenk, dat nooit een tegenprestatie verlangt

Een uur gestolen van de nacht, een half uur in de trein, een kwartier aan een restauranttafeltje, en gisteren, op Witte Donderdag, een hele ochtend, tot ik het boek uit had. En zo moest het, want dit is een paasroman en niet zo’n beetje ook. Een lijdensverhaal dat me nog wel een paar dagen zal bezighouden.

Hoofdpersoon is Jakob, conciërge in een klooster, verantwoordelijk voor de tuin en de technische klusjes. Een man die graag met rust wordt gelaten. En toch is hij het, en niet een van de broeders, die in een wilde dans terechtkomt met een ongewone bezoeker, de gevallen staatssecretaris Henry Loman. Jakob wil, nee moet, deze man redden. Maar Loman, die met een grote schuld het klooster binnenkomt, gaat er met een nog grotere schuld weer uit, Jakob eenzaam achterlatend. Nu is ook hij schuldig; de redding van de staatssecretaris is mislukt.

Erkenning van imperfectie Wat is al deze schuld anders dan de oogst van de zonde? Niets, vrees ik, en toch is ‘De trooster’ geen zwartekousenboek. Gerritsen kan ook het licht laten schijnen. Misschien is het omdat de schrijfster het zondig-zijn niet ziet als een last, maar als een welhaast troostende erkenning van imperfectie. In Trouw zei ze tegen Arjan Visser dat de tien geboden ‘stuk voor stuk te hoog gegrepen’ zijn. “Vroeger wilde ik zijn zoals Jezus, maar die morele ambitie heb ik inmiddels laten varen. Ik heb geaccepteerd dat ik een zondig mens ben. Dat geeft enorm veel rust.” Zelf ben ik grootgebracht met het verlammende idee dat wij mensen niet in staat zijn tot enig goeds, terwijl God wel allerlei goeds van ons verlangt Zelf ben ik grootgebracht met het verlammende idee dat wij mensen niet in staat zijn tot enig goeds, terwijl God wel allerlei goeds van ons verlangt. Het geschenk van Pasen, in de gedaante van zijn gekruisigde zoon, deed daar niets af aan: wie daar in aanmerking voor wilde komen, moest er iets tegenover stellen. Een geloof, om te beginnen, en vervolgens dankbaarheid en heiliging. Een onmogelijke opgave, gegeven wie wij zijn: ‘Een dierentuin vol begeerten, een gekkenhuis vol ambities, een kleuterschool vol angsten, een harem vol gekoesterde haatgevoelens.’ Woorden van C.S. Lewis, en het motto van het boek van Gerritsen. Alle pogingen om aan deze dierentuin annex gekkenhuis, kleuterschool en harem te ontsnappen, hebben iets krampachtigs, ze dwingen mensen het duister in zichzelf te ontkennen en de hemel naar beneden te trekken – die dan onvermijdelijk in scherven valt, getuige alle gesneuvelde utopieën, al dan niet van religieuze snit. Maar dat Pasen een geschenk is, blijft voor mij een aanlokkelijke gedachte, en dan gaat het om de verzekering dat wij aanvaard zijn, dat wij niet te pletter slaan, ook als wij weten wie wij zijn en ook als wij van God niets anders ervaren dan zijn doordringende afwezigheid. En een geschenk, zo las ik onlangs bij John Caputo, verlangt nooit enige tegenprestatie, anders is het geen geschenk meer. Ik leg ‘De trooster’ weg en zet de radio wat harder. Radio4, Bach. ‘Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen.’