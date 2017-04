Pasen is een feest van hoop

Het is dan precies een week geleden dat in twee kerken in Egypte de dood verwoesting zaaide. Midden in de Koptische kerk van Tanta blies een zelfmoordterrorist zich op. Later op de dag gebeurde hetzelfde net buiten de Koptische kathedraal van Sint Markus in Alexandrië. Bij de aanslagen kwamen bijna vijftig mensen om, meer dan honderd raakten gewond. Het is niet voor het eerst dat dodelijk geweld uit extremistisch-islamitische hoek de christenen in Egypte treft. IS noemt christenen ‘een favoriete prooi’.

Morgen wordt ook in Alexandrië en Tanta Pasen gevierd. Omgeven door zeer strikte veiligheidsmaatregelen komen de gelovigen samen. De vieringen zullen wegens de aanslagen soberder zijn dan gebruikelijk. ‘Van andere christenen hoor ik wel eens dat ze bang zijn om naar de kerk te gaan, ja’, zei de Koptische Sally Toma eerder deze week in deze krant in reactie op de aanslagen. ‘Maar wegblijvers, nee, die zijn er nauwelijks’, voegde ze daar aan toe.

Het licht van die kaars is een belangrijk symbool: het vertelt dat het nooit zo donker kan worden, of er zal licht zijn

Herkenbare angst Die angst én die vastberadenheid zullen veel christenen in het Midden-Oosten herkennen. Op veel meer plekken in die regio leven en geloven christenen tegen de verdrukking in. Voor honderdduizenden van hen werd de dreiging van islamitisch geweld in de afgelopen jaren te groot: ze ontvluchtten het gebied. In Irak bijvoorbeeld zijn nog maar een paar honderdduizend christenen over. Hun benarde positie vraagt niet alleen om bescherming door overheden – elke minderheidsgroep verdient bescherming, van welke geloofsovertuiging dan ook – maar die vraagt ook om onze expliciete solidariteit. En die is er. In de Amsterdamse Noorderkerk, bijvoorbeeld, vormden gelovigen gisteravond, op Goede Vrijdag, met kaarsen in de hand een Koptisch kruis. Een klein, maar zeker geen loos gebaar. In vele christelijke kerken zal vanavond, in de paaswake, een nieuwe paaskaars de kerk worden binnen gedragen. Het licht van die kaars is een belangrijk symbool: het vertelt dat het nooit zo donker kan worden, of er zal licht zijn; dat het geweld nooit zo wreed kan zijn of er zal vrede zijn. Pasen is een feest van hoop. En ook van die hoop zijn God zij dank tekenen te zien: na de jaren van terreur van IS trekken vanavond en morgen in dorpen in de bevrijde omgeving van Mosul gelovigen voor het eerst weer naar hun kerken om Pasen te vieren. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

