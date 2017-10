Pas op voor dat chocomelk-moment

Nadat ik in handen van een loverboy was, werd ik onder toezicht geplaatst in een internaat. Daar ben ik door een hulpverlener seksueel misbruikt, doordat wat in het artikel het 'chocomelk-momentje' genoemd wordt, volledig uit de hand liep. De grens van aandacht werd door hem overschreden. Onderbelicht blijft, ook in het artikel, dat seksueel misbruik door de hulpverlening ook voorkomt.

Dat gevoel van geborgenheid kan een kind dat misbruikt is in verwarring brengen

Vooropgesteld, ik weet dat er ook zeker goede hulpverlening is. Ik denk dat het van nature in een mens zit om een ander een helpende hand te willen bieden, of net die warmte die we denken dat een ander mist. Maar daar schuilt juist het gevaar binnen de hulpverlening. Een chocomelk-momentje en een luisterend oor kunnen ook een begin uitlokken van het overschrijden van een grens die juist bewaakt moet worden door de hulpverlening. Op het moment dat het chocolademelk-momentje overgaat in een arm om iemand heen slaan om te troosten, kan dat gebeuren. Het kan een signaal afgeven van geborgenheid bij het kind. Dat gevoel van geborgenheid kan bij een kind dat seksueel misbruikt is verwarring brengen en daar kan de macht van misbruik opnieuw toeslaan.