Pas op met de heersende jongerencultus en het uitsluiten van ervaring, kennis en ouderdom

Ik wilde dit stuk beginnen met ‘de jonge honden van de Tweede Kamer’ die in het nachtelijke debat van vorige week de stellage van politieke zekerheden aan het wankelen brachten. Maar toen sloeg de twijfel toe: de Kamer is diverser en vrouwelijker geworden, maar jonger?

Als het om de gemiddelde leeftijd gaat, is er weinig veranderd sinds de verkiezingen van 2017: 44 jaar. En toch zijn de nestors van boven de ­zestig een uitstervend politiek soort (zie hier geen misplaatst bon mot), van 21 in 2017 naar zeven nu. Het oudste Kamerlid is Harm Beertema (PVV) met 69 jaar.

Ik ging bij mijn land van oorsprong Frankrijk neuzen, dat een reputatie hooghoudt qua leeftijd als het gaat om de Assemblée Nationale (577 gedeputeerden). Niet minder dan 127 zestigplussers, 34 zeventigplussers en als oudste Bernard Brochand met 82 jaar.

Dan kun je toch stellen dat de jonkies van de Tweede Kamer niet al teveel parlementaire ervaring bezitten, nog afgezien van het feit dat 69 Kamerleden uit 2017 vertrokken zijn. Dat een oudgediende als Tjeenk Willink (79) als informateur werd voorgedragen om de scherven op te rappen en te lijmen, is niet verbazingwekkend. De jeugd heeft misschien de toekomst, maar met het klimmen der jaar bloeit de wijsheid. Hoewel Oscar Wilde (1854-1900) daar anders over dacht: ‘Met leeftijd komt wijsheid, maar soms komt leeftijd alleen’.

Dat de nieuwe informateur nogal bescheiden, zo niet denigrerend over zijn eigen leeftijd oordeelt, las ik gisteren: ‘Het is armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen, hoe leuk dat voor die 79-jarige ook voor één dag is. Maar het is niet goed’.

Hoezo niet? Heeft soms ook het coronasyndroom bij Herman Tjeenk Willink toegeslagen? Sinds de aanvang van de pandemie is een grauwe sluier neergedaald op de bezitters van hogere leeftijden. Zeker, ook ik vind dat je de jeugd niet in een web van lockdowns moet opsluiten om alleen levensjaren bij ouderen op te rekken. Hier moet een middenweg te vinden zijn. Maar dit is iets anders dan de zeis van de leeftijdsdiscriminatie hanteren om een groep uit te sluiten en als ‘dor hout’ te brand­merken.

Als een geharde egoïst wil ik ook mijn moeder van bijna negentig jaar nog wat jaartjes voor de mensheid behouden. Laat ik de woorden van de Franse schrijver Charles de Saint-Évremond (1613-1703) aan Tjeenk Willink voorleggen: ‘Ervaring wordt gevormd met de leeftijd, en wijsheid is meestal de vrucht van ervaring.’

Cartoonist Willem stopte deze week op 80-jarige leeftijd met ­tekenen bij zijn krant Libération (Trouw, eergisteren) en wat zou deze krant niet voor kennis ontberen zonder de ervaring van Nelleke Noordervliet, Hans Goslinga of Bert Keizer? Kijk dan uit dat je de heersende jongerencultus niet in een dorre ideologie laat muteren die ervaring, kennis en dus ouderdom uitsluit. De Fransen hebben hier een mooi en tegelijk benauwend woord voor uitgevonden: het jeunisme.

