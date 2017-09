Pas later begon Duitsland voor mij een bestemming op zichzelf te worden

Had hij dat niet gedaan, dan was ik op mijn elfde niet voor eerst op vakantie naar het buitenland geweest, dan was die Duitse fietstocht met mijn vader en mijn broer een binnenlands avontuur geweest. Zo betrekkelijk zijn de dingen.

Later, toen ik zeventien was, maakte ik in mijn eentje, ook weer per fiets, nog een tocht langs de Rijn, die me tot Keulen bracht. Maar daarna werd Duitsland vooral doorgangsland, één grote Autobahn die langs schone toiletten en vieze koffie naar spannender landen leidde; ik raakte in de ban van Roemenië en Tsjechoslowakije, met Hongarije als prettig tussenstation. Toen ik vervolgens in Praag ging wonen werd Duitsland het rijke buurland waar ik naartoe moest, in die eerste tijd na de val van het communisme, voor D-Marken en andere westerse spullen.

Dacht ik dat wij Nederlanders een zeldzaam problematische relatie met Duitsland hadden, dat bleek in het Oosten nog veel sterker het geval.

Het waren de jaren van de bloeiende landschappen in voormalig Oost-Duitsland - althans dat was wat Helmut Kohl de Ossies na de hereniging had beloofd. Zijzelf zagen er nog niet veel van. Ze klaagden zonder ophouden en wezen verongelijkt op het blijvende verschil tussen hen en de Wessies. Maar wij, vanuit Tsjechië, keken er anders tegenaan: wij vonden dat de Oost-Duitsers niet zo moesten zeuren. Zij kregen de welvaart in de schoot geworpen, terwijl de andere Oost-Europeanen er zelf voor moesten knokken.