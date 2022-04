Partijen hoeven niet machteloos toe te kijken hoe de Kamer in steeds kleinere delen uiteen valt

“Volslagen belachelijk en volslagen onwerkbaar.” PVV’er Martin Bosma, ondervoorzitter van de Tweede Kamer, uitte onlangs voor de microfoon van BNR Nieuwsradio zijn frustratie over het recordaantal fracties. Twintig zijn er inmiddels, nu Nilüfer Gündogan heeft besloten Volt te verlaten en zelfstandig verder te gaan. Zijn gezag en onderkoelde humor helpen Bosma om debatten in goede banen te leiden, maar zelfs hij heeft er een zware dobber aan. Een doffe ellende noemt hij het.

Bosma zei ook dat hier geen oplossing voor is. De kiezer heeft een jaar geleden 17 partijen de Kamer ingestemd, waarna drie Kamerleden van hun grondwettelijk recht gebruik hebben gemaakt om hun fractie in te ruilen voor een eigen bestaan. We hebben het er mee te doen.

Hele regeerakkoord verdient een herziening

Het gevolg is wel dat de Tweede Kamer nog nooit zo versnipperd is geweest, in een periode dat de regering messcherp tegenspel verdient. De oorlog in Oekraïne haalt bestaande plannen overhoop, beloftes uit het coalitieakkoord zijn nauwelijks nog iets waard. Zo kan de passage over een ‘evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen’ de prullenbak in. Eigenlijk verdient het hele regeerakkoord een herziening.

De Kamer zal zich, misschien nog wel meer dan voorheen, moeten richten op de hoofdzaken: de energietransitie (ook om sneller onafhankelijker te kunnen worden van Rusland), het stikstofprobleem, de woningmarktcrisis, de zorgwekkend snelle daling van de koopkracht, de drie parlementaire enquêtes die in aantocht zijn. Wat niet helpt is dat de oppositie zwak georganiseerd is en onderling sterk verdeeld. Wat ook niet helpt is dat de fracties week in week uit meer dan honderd moties in stemming brengen, kennelijk in de veronderstelling dat dit nog enige indruk maakt op het kabinet.

Er zijn lichtpuntjes. Het lijkt erop dat de Kamer aan zelfbeheersing doet, door, bijvoorbeeld, nachtelijke debatten zoveel als mogelijk te voorkomen. Als het even kan hamert de voorzitter ruim voor 23.00 uur af om de discussie op een ander moment voort te zetten. Het lijkt er ook op dat de Kamer haar wetgevende rol serieuzer neemt, door, bijvoorbeeld, minimaal een dag per week te reserveren voor wetsbehandelingen. De ophef wordt beperkt tot de andere dagen. Het is iets.

Deelbelangen moeten over boord

Maar het lost de versnippering en het probleem van de zwak opererende oppositie niet op. Zo riep Lilian Marijnissen in de nasleep van de verloren gemeenteraadsverkiezingen dat de SP zich nog harder gaat afzetten tegen de andere linkse partijen.

Partijen kunnen zogenaamd machteloos toekijken hoe de Kamer in steeds kleinere delen uiteen valt, er is altijd nog de mogelijkheid van samengaan. Bosma benoemt dit natuurlijk niet, zijn partij zal nooit fuseren. Maar als fracties op links en rechts echt een vuist willen maken, zouden ze hun eigen deelbelangen overboord moeten zetten.

PvdA en GroenLinks hebben al laten zien hoe het níet moet, door tijdens de kabinetsformatie te doen alsof je voor de helft kunt fuseren en voor de helft zelfstandig kunt blijven. NRC schreef vorige week dat de twee fracties bij stemmingen ‘in 99 procent van de gevallen’ samen optrekken. Hoeveel kleine fracties zou de Kamer moeten tellen om PvdA en GroenLinks die laatste horde te laten nemen?

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.