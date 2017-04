Pappa bestormt het stadion. Alsof dat helpt

De mannen verheffen hun stem. “Schaam je kapot, schaam je kapot”, scanderen ze met de vuist gebald naar het stadion. Een nanoseconde lang denk ik dat ze het tegen zichzelf hebben. Maar natuurlijk niet. Ze hebben het tegen de voetballers van wie ze fan zeggen te zijn. De voetballers van NEC, hun club, die al maanden teleurstellend presteert.

Het stemmetje verstomt, in het filmpje van 45 seconden dat zaterdagavond over Twitter ging. Maar het ijlt wel na. Pappaaaaa… Vertwijfeld. Want pappa bestormt het stadion. Om... – ja, om wat te doen eigenlijk? De boel af te breken? De voetballers in elkaar slaan? Alsof dat helpt, pappa – klinkt het in de noodkreet van het kind.

Alsof het helpt om een kind van zeven van de voetbalclub te sturen als de ouders zich misdragen. Met grote ogen kijkt het joch me aan vanaf de foto in het AD. Alsof het helpt om dat kind vervolgens met naam en toenaam in de krant te zetten. Vanaf nu voor eeuwig te vinden in de krochten van het internet, als dat talentje dat bij RBC weg moest omdat zijn ouders zich continu misdroegen.

Wie doet dat nou? Welke ouder is nu zo’n hork

Wie doet dat nou? Welke ouder is nu zo’n hork, maar ook: welke krant zadelt dat kind willens en wetens op met een digitaal dossier waar toekomstige werkgevers bij een rondje googelen meteen op stuiten? Zeven jaar is de jongen. Zeven! Dan dien je door volwassenen beschermd te worden. En als je ouders dat niet snappen, horen anderen verstandiger te zijn.

Maar ja. Wat is verstandiger? Ik ben in verwachting van ons eerste kind en natuurlijk maken we grappen dat dat de nieuwe wereldkampioen wielrennen wordt. Grappen die soms wat serieus opgevat worden, dus – terecht – op opmerkingen kunnen rekenen als: maar wat als jullie kind nu niet van fietsen houdt? Of wat als het niet zo goed is als jullie hopen?

Eerlijk: het zal me worst wezen of mijn kind goed sporten kan. En al helemaal welke sport het wil gaan doen. Ik ben allang blij als het sporten wil, en er plezier aan beleeft. Maar zo denk ik er nu over hè. Als het er eenmaal is, verander je. Dan zie je dingen anders. Op een andere manier kan ik het idiote gedrag van de hierboven beschreven ouders niet verklaren.

Of het gedrag van al die ouders die weekend na weekend hun kinderen gillend langs de lijn staan aan te moedigen. Schop ’m kapot! Duw ’r in het hek! De ouders die hun kinderen een preek geven na een verloren wedstrijd. Of de silent treatment. De ouders die hun kinderen meenemen naar het stadion om er vervolgens op los te slaan.

Het zal vast projectie van een eigen mislukte sportcarrière zijn. Frustratie. Maar elke keer als ik het zie gebeuren, denk ik: waar en wanneer zijn deze mensen verleerd terug te denken aan hun eigen jeugd? Aan hoe leuk het sporten was. Met vriendjes. En hoe fijn het was als jouw ouders juist niet díe ouders waren. Hoe jij je dan niet hoefde te schamen.

Ik weet niet hoe ik word als ons kind er eenmaal is. Maar och, wat hoop ik dat ik nooit vergeet hoe fijn ik, en elk kind dat ik kende, het vond als de ouders zich langs de lijn gedroegen.

