Pakketbezorgers er de schuld van geven dat woonwijken onveiliger worden, is niet eerlijk

Meer pakketbezorgers maken de straten in woonwijken onveiliger, waarschuwt Veilig Verkeer Nederland. Van de één miljoen bestelauto's in Nederland zijn er 50.000 die pakjes bezorgen. Dat is dus maar 5 procent. Bouw- en servicebusjes zijn 80 procent van het bestelverkeer in woonbuurten. In mijn buurt staan die de hele dag op de stoep. Waar heeft Veilig Verkeer Nederland die woonstraat gevonden waar 40 tot 60 bestelauto's met pakketjes komen?

Het is terecht dat VVN aandacht vraagt voor veilige woonwijken. Maar het aanwijzen van de pakketbezorger als schuldige is niet eerlijk

Toch raakt Veilig Verkeer Nederland een gevoelige snaar. Nooit eerder stonden er zoveel nieuwe woonwijken in de steigers. Vitale buurten met een goede balans tussen werken, wonen en ontspannen. Aantrekkelijke autoluwe wijken waar veilig en gezond lopen en fietsen de norm zijn. We gaan auto's delen, vaker met het openbaar vervoer, en veel meer lopen en fietsen. Projectontwikkelaars presenteren mooie tekeningen van hun nieuwe woonwijken. Schattige jonge stelletjes hand in hand. Opa zit op een bankje en geniet van de kinderen die onbezorgd op straat spelen. En altijd schijnt de zon. Op dit plaatjes ontbreekt steevast iets: de vele bestelauto's voor de bevoorrading.

In zo'n autoluwe woonwijk met, laten we zeggen, 3000 woningen, komen elke dag 300 pakketten met 6 tot 10 bestelauto's. Met de groei van online bestelde levensmiddelen komen er dagelijks tussen de 12 en 24 voertuigen van Picnic, Albert Heijn en Jumbo (waardoor we niet meer met de auto de boodschappen hoeven te doen). Slimme bezorgers komen met lichte elektrische voertuigen of vrachtfietsen. Voor de andere geldt dat nul emissie een 'no-brainer' is. De supermarkten, horeca en kantoren in die buurten krijgen ook elke dag 10 tot 20 vrachtvoertuigen voor de deur. Afval? Nog eens zoveel vrachtbewegingen.

Dode hoek Met stip op nummer een staan de servicebusjes van de loodgieter, verwarmingsmonteur, schilder, Miele-reparateur, keukenbouwer en thuiszorgmedewerker. Elke dag komen er 100 tot 150 servicelogistieke bestelauto's naar die woonwijk. Hoezo autoluw? Waar moeten die straks allemaal parkeren? Toch niet voor de deur? Tot overmaat van ramp maken 's avonds tussen 6 en 9 uur 200 tot 300 maaltijdbezorgers op hun scooters en fietsen de buurt onveilig. Houd de kinderen dan maar binnen! Al die voertuigen, scooters en bezorgfietsen ontbreken in de mooie plaatjes. Buurtlogistiek zit in een dode hoek. Het is terecht dat Veilig Verkeer Nederland aandacht vraagt voor veilige woonwijken. Maar om dan te beginnen met het aanwijzen van de pakketbezorger als schuldige is niet eerlijk. Kom dan met een mobiliteitsvisie op autoluwe, gezonde en vitale woonwijken, waarbij de bewoners centraal staan. Bij buurtmobiliteit is het rijtje simpel: eerst lopen, dan ruimte voor fietsen, openbaar vervoer en tenslotte (deel-) auto's aan de rand van de wijk. Maar, wat gaan we doen aan buurtlogistiek? Zorg voor voldoende laad-, los- en parkeermogelijkheden en veilige routes voor de bestelauto's die echt in de wijk moeten zijn. Zet bestelvoertuigen in die beter passen bij de maat van de straat, zoals lichte elektrische voertuigen en vrachtfietsen. En natuurlijk zijn al die voertuigen schoon. Regel slimme (en onbemande) afhaalpunten waar consumenten en monteurs die in de buurt moeten zijn hun pakketten kunnen ophalen. Dat kunnen ook de buren zijn zoals Homerr en ViaTim dat aanbieden. Zijn kleine hubs aan de rand van de buurt nodig voor overslag van goederen voor de buurt? Kan afval onder de grond en vervolgens over water? En, niet in de laatste plaats, webwinkels moeten consumenten meer keuze bieden met bijvoorbeeld avondbezorging, afhaalpunten en kluizenwanden. Het is toch zonde als de bezorger voor een gesloten deur staat. Zaken waarover gebiedsontwikkelaars in het verleden vaak te laat nadachten. Hier ligt een mooie taak voor Veilig Verkeer Nederland.

