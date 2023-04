Pak ook het privévliegen aan

De luchtvaart moet duurzamer, veel duurzamer. Maar dat proces schiet niet op. Vliegtuigbouwers maken vliegtuigen die minder vuil en stiller zijn dan hun voorgangers. Overheden en luchthavens weren soms ‘vuile’ vliegtuigen of belasten oude vliegtuigen zwaarder als ze een luchthaven aandoen. Ook zijn er, her en der, belastingen op vliegtickets. Het zwaarder belasten, of het beprijzen van vervuiling, is een manier om verduurzaming te stimuleren. Maar in de luchtvaart stelt dat nog weinig voor.

Doen luchtvaartmaatschappijen zelf iets? Er wordt geëxperimenteerd met schonere kerosine. KLM probeert het aantal vluchten naar België te beperken door reizigers treinkaartjes aan te bieden. Dat scheelt welgeteld één vlucht naar Brussel per dag. Frankrijk heeft binnenlandse vluchten verboden voor bestemmingen die binnen 2,5 uur per trein bereikbaar zijn. Gezien de omvang van de (Europese) luchtvaart zijn het op z’n hoogst kleine stapjes in het broodnodige verduurzamingsproces.

Inbreuk op de persoonlijke vervoerskeuze

Een apart onderdeel van de luchtvaart is de privéluchtvaart: vliegtuigen die eigendom zijn van bedrijven of gefortuneerden of door hen worden gehuurd. Het is geen megabedrijfstak, al groeit de privéluchtvaart sinds de coronacrisis snel. Greenpeace heeft er zijn pijlen op gericht. De milieuorganisatie vindt dat die privéluchtvaart verboden moet worden.

Dat klinkt rigoureus. Een verbod zou het einde betekenen van een complete bedrijfstak. Een verbod maakt ook een inbreuk op de persoonlijke vervoerskeuze van (bemiddelde) mensen.

Maar is een verbod onzinnig? Privéjets stoten per passagier vijf tot veertien keer zoveel CO2 uit als gewone vliegtuigen. Ze worden vooral gebruikt voor zakenreizen en vakanties: Londen, Parijs, Genève en Nice zijn veel voorkomende bestemmingen, merendeels vluchten van minder dan vijfhonderd kilometer. Belangrijk is dat hiervoor voldoende alternatieven zijn: de trein, de auto of per business class in het vliegtuig.

Verandering van gedrag

Maak privévliegen duurder, is een eerste optie als overheden dat vervoer onaantrekkelijker willen maken. Maar in dit geval is dat geen optie. Privévliegen is al veel duurder dan de alternatieven en het is twijfelachtig of extra belastingen, in welke vorm dan ook, effect zullen hebben.

Dan resteren twee mogelijkheden. Een verbod, zoals Greenpeace wil, of de eis dat privévliegen over een jaar of wat veel milieuvriendelijker - lees: elektrisch - moeten zijn dan nu. Bovendien zouden ze geweerd moeten kunnen worden van populaire luchthavens, omdat die aan ‘vliegplafonds’ gebonden zijn. Bedrijven en gefortuneerden moeten er sowieso aan wennen dat zij hun gedrag moeten veranderen. Zij zorgen nu eenmaal voor veel meer vervuiling dan anderen.