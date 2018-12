Pak massatoerisme aan, niet ‘I Amsterdam’

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik stem voor GroenLinks. En laat me dan verder gaan door te zeggen dat ik het huidige plan om de I AMsterdam-letters te verwijderen, die al jaren prominent voor het imposante Rijksmuseum staan, een belachelijk plan vind. Het weghalen van de letters, en daarbij een iconisch beeld van Amsterdam, is tot daaraan toe. Het is echter voornamelijk de argumentatie achter het verwijderen van de letters die mij tegen de borst stuit.

Onder het mom van een 'te individualistisch' beeld van de stad Amsterdam zou de slogan namelijk moeten verdwijnen. Totdat ik van dit plan kennis nam was het 'individualistische' van de slogan nog nooit in mij opgekomen. En ik verwacht dat ditzelfde geldt voor de meeste Amsterdammers, andere Nederlanders en voor buitenlandse toeristen.

De prominente letters met het prachtige Rijksmuseum op de achtergrond kunnen tegenwoordig niet meer ontbreken wanneer een toerist thuis de foto's van een weekend Amsterdam laat zien. Stel je toch eens voor, het bedrukte gezicht van de Amerikaanse student die, na trotse foto's naast het Anne Frank Huis en een nabije coffeeshop, de vraag krijgt: 'But... what about the I Amsterdam sign?'. 'Sorry, the Dutch green left party thought it was too individualistic'.

Trots en identiteit

Als Amsterdammer zal ook ik ze missen, die prachtige letters. Want ja, naast een uitmuntende, pakkende slogan die wereldwijd bekend is (en menig 'rip-off' kent in het buitenland), is het ook voor ons als Amsterdammers een object van trots, en ironisch genoeg, van identiteit geworden. De tragiek is dat politieke correctheid in een queeste tot gelijkheid de identiteit van Amsterdam ondermijnt. Het is krachteloze Amsterdamse symboolpolitiek.

Als stadsgeograaf kan ik me wél vinden in het aanpakken van de problematiek omtrent het massatoerisme. Met het verdwijnen van de letters zal het totaal aantal toeristen niet afnemen, maar ze zullen zich meer verspreiden over de stad. Daarmee zal de lokale hinder voor fietsers rond het Rijksmuseum ietwat afnemen (zodra verdwaalde 'I AMsterdam toeristen' hebben begrepen dat het icoon er écht niet meer is).

Maar durf dan gewoon te stellen dat de voornaamste reden voor het verwijderen van de letters het bestrijden van lokaal massatoerisme is, in plaats van een dergelijk geforceerd argument te handhaven. Een individualistisch beeld, of liever helemaal geen beeld? I WASterdam?