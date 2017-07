Pak handel in mensen aan bij formatie

De politieke agenda werd de afgelopen jaren begrijpelijkerwijs gedomineerd door de asielcrisis. Om velerlei redenen was het kabinet er zeer aan gelegen om - in de eigen woorden - het 'cynische bedrijfsmodel' van de mensensmokkelaar te ontmantelen waardoor geld noch moeite is gespaard om de ongecontroleerde migratiestromen te stoppen.

Dat deze inzet, in combinatie met draconische bezuinigingen, diepe wonden heeft geslagen in de slagkracht van onze opsporingsdiensten, is een politieke erfenis waar de formerende partijen niet omheen kunnen. Terecht was dan ook het pleidooi afgelopen januari van Bolhaar (destijds hoofd van het Openbaar Ministerie) en Van Aartsen (destijds burgemeester Den Haag) voor een investering van een miljard euro omdat we anders de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit dreigen te verliezen.

Geen optie

Naar verwachting zal het nieuwe kabinet straks dan ook over de brug komen met een forse financiële injectie. Het is hierbij van belang dat de formerende partijen de aanpak van mensenhandel niet uit het oog verliezen, zoals in het recente verleden wel is gebeurd. Want waar er wel aandacht is voor de aanpak van mensensmokkel, blijft de aanpak van mensenhandel helaas grotendeels buiten beeld. Het eveneens cynische bedrijfsmodel van de mensenhandelaar heeft immers in de afgelopen jaren genoeg weten te profiteren van de ontoereikende capaciteit en middelen bij de opsporingsdiensten.

Uitstel is dan ook geen optie meer. Alle seinen staan op rood. In een recente Kamerbrief erkent de verantwoordelijke minister de treurige stand van zaken. Het aantal slachtoffers dat in beeld is ten opzichte van 2014 is gedaald met een derde, één op de drie zaken wordt door het OM geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en de gemiddelde strafmaat bij mensenhandel is gekelderd tot anderhalf jaar, een historisch dieptepunt.

Mensenhandel beperkt zich niet tot incidenten maar heeft zich structureel genesteld in Nederland

Twee jaar geleden was er al een concrete mogelijkheid om in te grijpen. Het kabinet investeerde 250 miljoen euro in veiligheid en justitie om acute problemen aan te pakken. Maar de aanpak van mensenhandel werd grotendeels overgeslagen. Een andere kans bood zich aan in de vorm van een aangenomen motie van ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. Hierin werd specifiek verzocht de aanpak van mensenhandel weer op peil te brengen. Ook deze mogelijkheid werd onvoldoende benut. Het kabinet kwam slechts met een miljoen euro voor 2017, niet eens genoeg voor achterstallig onderhoud.