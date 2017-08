We kregen de vraag wat wij zouden adviseren: ruimen of ruien. Maar we willen helemaal niet kiezen. Dat is toch als het vellen van een salomonsoordeel? Doodmaken of wekenlang uithongeren? Pak de problemen in de vee-industrie nu eindelijk eens structureel aan. Kom met een deltaplan voor de veehouderij. Zie hier de discussie ten burele van de Dierenbescherming naar aanleiding van de eiercrisis.

Lees verder na de advertentie

Voor de rechter is het doodmaken van dieren uit economische overwegingen geen punt. Dus als de boer kippen heeft die gifeieren leggen, dan mag hij ze doodmaken. Maar ach, die waren toch al aan het einde van hun productiecyclus, dus zouden binnenkort toch al worden geslacht. Vaak trouwens na een helse rit naar het goedkoopste slachthuis in Polen. Die ellende blijft de fipronil-kip in ieder geval bespaard.

Het wachten is op de volgende crisis. Je hoeft je niet meer af te vragen óf die komt, maar wanneer

Wat moet dán het antwoord op de stapeling van crises als gevolg van de ontspoorde vlees-, eier- en zuivelindustrie in Nederland zijn? Een vraagstuk waar we de laatste tijd opvallend vaak mee te maken hebben. Moeten we kippen maandenlang opsluiten of in hun stal vergassen vanwege de vogelgriep, moeten we tienduizenden melkkoeien, soms zelfs zwanger, doodmaken omdat boeren de Brusselse fosfaatmestnormen overschrijden, wat doen we tegen vuurzeeën die megastallen in de as leggen, wat moeten we met rapporten die bevestigen dat je voor je gezondheid beter niet in de buurt van een stal kunt wonen?

Het wachten is op de volgende crisis, waarvan je je niet meer hoeft af te vragen óf zij komt, maar wanneer. Zo staat de Afrikaanse varkenspest deze zomer ook al op onze drempel en het vervoer van gigantische hoeveelheden dieren van en naar Nederland gaat intussen gewoon door. Nederland speelt Russische roulette.

Expliciet Het wordt tijd dat de landelijke overheid de regie pakt. Het momentum is daar, het kan toch niet anders dan dat in een nieuw regeerakkoord expliciet wordt opgenomen dat de vee-industrie in Nederland drastisch wordt hervormd, met een deltaplan voor de overgang naar een duurzamere veeteelt in ons kleine land. Voor wie denkt dat dat deze woorden hem of haar bekend voorkomen: dat klopt. Het was nota bene VVD-coryfee Ed Nijpels die op verzoek van de overheid namens de Sociaal-Economische Raad (Ser) met een klip en klaar advies kwam over de versnelde overgang naar een andere veeteelt in Nederland. Dat was in oktober 2016. Het wordt tijd dat de landelijke overheid de regie pakt Als Dierenbescherming reageerden we enthousiast. De Ser wil een groep koplopers in de veehouderij behouden en de rest moet wijken. Met die rest verdwijnen dan veel problemen als sneeuw voor de zon. De voorhoede van duurzamere boeren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid moet volgens de SER worden gekoesterd. Ook staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken leek blij te zijn met het Ser-advies. Hij zou zelfs een heuse regisseur benoemen om het hele proces te begeleiden. In het eerste kwartaal van 2017 zou dat gebeuren, zo beloofde hij de Tweede Kamer. Het derde kwartaal van 2017 is echter ruimschoots begonnen en het bleef en is muisstil in Den Haag. De onderhandelaars voor een nieuw kabinet nu aan zet. Op hun schouders rust een belangrijke taak. Nederland kijkt mee en wacht in spanning af. Een ontbrekende passage over het ingrijpend hervormen van de vee-industrie is niet te verkopen en zal worden gevoeld als een ontbrekende pijler onder een dan bij voorbaat tekortschietend kabinet. Lees ook: Kippenboeren kampen nog lang met de gevolgen van de eiercrisis

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.