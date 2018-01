Pak de Deliveroo’s van deze wereld snel en hard aan

De werkelijkheid is echter minder florissant. Het aantal bedrijven dat uit nieuwe ontwikkelingen een verdienmodel weet te maken, doet dat helaas nogal vaak ten koste van anderen. Van werknemers, van buurten of zelfs van hele steden.

Sytze Ferwerda, ooit werknemer bij Deliveroo (een bezorgdienst die zijn bezorgers per fiets bijvoorbeeld bestelde maaltijden laat bezorgen), spande deze week een rechtszaak aan tegen zijn voormalige werkgever. Ferwerda, en met hem vanaf 1 februari alle ongeveer 2000 bezorgers, zijn niet langer in dienst maar moeten als kleine zelfstandige opdrachten van Deliveroo in de wacht zien te slepen.

Harder werken (harder fietsen dus) vergroot het risico op ongelukken

De volledige vrijheid van de zelfstandige, die opdrachten van Deliveroo aanvaardt, is essentieel, stelde directeur Padberg een aantal weken geleden in de Kamer. Dat is het mooie sausje. De Kamerleden, van VVD tot SP, konden niet anders dan concluderen dat het vooral om de vrijheid van de werkgever ging. Alle risico’s zijn in deze constructie definitief overgeheveld van werkgever naar werknemer. Harder werken (hetgeen bij Deliveroo neerkomt op harder fietsen) levert meer omzet en dus inkomen op voor de kleine zelfstandige. Dat dit het risico op ongelukken vergroot, vertelde de profeet van de vrijheid er niet bij. Gezondheids- en andere risico’s liggen immers niet bij meer hem.