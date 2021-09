Paaltjes, gevaarlijke kruisingen, sinkholes: fietspaden zitten vol gevaren, vertellen de lezers

Het wordt de fietser in Nederland niet gemakkelijk gemaakt, blijkt uit ervaringen van lezers.

Rotondes

Er bestaan rotondes die zijn ontworpen door iemand met een diepe, bittere haat tegen fietsers. Die worden buitenom de rotonde geleid met heel veel onmogelijke hoekjes. En de auto’s hebben per rijstrook voorrang. In Dalfsen hebben we er vijf.

Jan F. Kommer Dalfsen

Weg met die paaltjes

Enkele jaren geleden fietste ik door een natuurgebied op Schouwen-Duiveland. Een meter of vijf voor mij fietste een kind, waar ik naar keek. Plotseling was daar een wildrooster met er midden op een paaltje. Omdat ik naar dat kind keek, zag ik het paaltje niet en kwam er met mijn trapper tegenaan. Ik viel met mijn ribben bovenop dat paaltje en stond te happen naar adem. Ik heb zeker zes maanden last gehad van mijn ribben. Weg met die paaltjes.

Lijnie Verboom Klundert

Medefietsers zijn slordige weggebruikers

In Utrecht zijn alle plekken waar medefietsers zich bevinden erg gevaarlijk. Dat komt doordat heel veel fietsers buitengewoon slordige weggebruikers zijn. Ze geven geen richting aan, rijden als het donker wordt nog zonder licht en hebben hun aandacht vaker bij de telefoon dan bij de weg. Fietsen in de stad is iedere keer weer erg vermoeiend. Niet voor mijn benen, wel voor mijn hoofd.

Jan Heijmans Utrecht

Levensgevaarlijke kruising

Laten we iets doen aan levensgevaarlijke kruisingen met provinciale wegen. Bijvoorbeeld de gelijkvloerse kruising van het fietspad tussen het Leuvenumse Bos en Ermelo met de N302. Niet eens voorzien van een middeneiland, laat staan een fietstunneltje.

Paulus Jansen, voorzitter Landelijk Fietsplatform Utrecht

Bejaarde racers komen in een hoog tempo langs

Ik woon in Den Haag, waar al aandacht is voor de vele ongelukken met fietsers die in de tramrails terecht komen. Maar het zijn niet alleen de tramrails, het zijn ook de smalle wegen waar je als fietser erg moet oppassen om niet door een bus, vrachtwagen of auto geraakt te worden of in aanvaring te komen met een rechts geparkeerde auto. In de zomers op de Veluwe: heerlijk, een stuk rustiger, dus fietsen maar. Ja? Nee. Fietspaden door het bos zijn smal, bejaarde racers komen in noodtempo langs, bellen als waarschuwing hoeft kennelijk niet. En als het pad net opnieuw geasfalteerd is ligt het een paar centimeter boven de bosgrond met als gevolg dat je flink kan vallen als je bij zo’n inhaalmanoeuvre iets teveel naar rechts uitwijkt. Kortom: fietsen is geen ontspannen bezigheid meer.

Greet Kappers Den Haag

Iedereen krijgt tegelijk groen

De stad Groningen heeft 28 kruispunten waar fietsers uit alle richtingen tegelijk groen krijgen. Groen lijkt op deze kruisingen feitelijk meer op knipperend oranje, maar dan zónder voorrangsregels, want die vervallen als het verkeerslicht werkt, zoals hier. Bij ‘vierrichtingengroen’ heeft daardoor niemand voorrang en bij een ongeluk is dan ook niemand daarop aansprakelijk.

Saskia Sterkman Groningen

Het is wachten op een ernstig ongeluk

De fietser die uit het fietstunneltje in Santpoort-Noord op de Broekbergenlaan uitkomt, wordt zonder enige waarschuwing geconfronteerd met kruisend verkeer op een druk fietspad. Als deze fietser rechtdoor wil fietsen, dan moet hij of zij een moeilijke slinger maken op een hellend vlak. Is het stoplicht rood (wat opvallend vaak het geval is) dan moet onze dappere fietser zich ongeveer midden op het kruisende fietspad opstellen en intussen ook nog op een knopje drukken. Het enige dat de gemeente Velsen na herhaalde klachten hierover heeft gedaan is een spiegel plaatsen, in de hoop dat aanstormende fietsers op het kruisende fietspad daarin kijken. Het wachten is nu op een ernstig ongeluk op deze plek.

Tom Lips Santpoort-Noord

Een fout Paaltje

In mijn woonplaats Dieren staat op het Essenhof een fout paaltje. Er hoort een ribbelmarkering van 5 meter te zijn en die ontbreekt. Het betreffende pad is ongeveer 300 meter lang en aan de andere kant staat afwisselend wel en niet een paaltje, maar dan behoorlijk donker.

Harrie Tiems Dieren

Boomwortels en gebroken ribben

Het fietsnetwerk van Almere is gevaarlijk door boomwortels, versleten wegdek met onverwachte gaten of ‘sinkholes’, snel verspringende verkeerslichten en versleten bruggen. Een extra gevaar vormen de onverharde bospaden, waarvan onduidelijk is of ze voor fietsers of voetgangers bestemd zijn. Voor fietsers zijn ze riskant, heb ik (elektrische fietser van 83) ervaren. Op zo’n natgeregend pad ben ik onlangs geslipt en in een greppel gevallen, met als resultaat drie gebroken ribben.

Erik Boshuijzen Almere

Gelukkig ben ik een geëmancipeerde vrouw

Kortgeleden reed ik op het fietspad binnen de bebouwde kom, naast de baan voor gemotoriseerd verkeer. Een jongeman parkeerde zijn auto op het fietspad, zwaaide het portier open en stapte uit, zonder op of om te kijken. Dat gebeurt vaker. Toen ik hem toeriep dat hij moest uitkijken, antwoordde hij: “Je kunt er toch omheen rijden!” Gelukkig ben ik een geëmancipeerde vrouw. Ik keerde om, reed recht op die vent af, vroeg hem of hij wel een rijbewijs had en of ik dat mocht zien. Hopelijk heeft hij er iets van geleerd.

A. Sloots Boxtel

Zonder waarschuwing houdt het fietspad op

Elke week krijg ik de kriebels als ik via de Rietschans naar Leiden fiets. Voor fietsers is het volgens mij de meest ondoordacht uitgewerkte verkeerssituatie in ons dorp. Zonder waarschuwing houdt het fietspad op en wordt de fietser gedwongen zich te mengen in het autoverkeer. Het gaat om een drukke doorgaande weg (met stadsbus), die ook als toegangsweg fungeert naar een bedrijventerrein. Enkele jaren geleden werd hier een fietser doodgereden. Ik kan het gelukkig steeds navertellen, maar een prettige ervaring vind ik het niet.

Bert Prang Leiderdorp

Scholieren letten niet op

Afgelopen woensdag fietste ik langs drie groepen scholieren. In de laatste groep reden ze met z’n drieën naast elkaar. Zij letten niet op mij en ik had geen uitwijkruimte. Ik werd geschampt aan mijn linkerhand en reed door. Na korte tijd raakte ik buiten bewustzijn. Ik kwam weer bij in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. De risicoplek is een fietspad waar leerlingen rijden die weinig oog hebben voor ouderen.

Wim Hoogenboom Ermelo

De gevaarlijke verkeerssituatie is nog steeds hetzelfde

Ik woon in Zeewolde, het jongste dorp van Nederland. Je zou zeggen dat er dan lering kan worden getrokken uit oudere situaties omtrent fietspaden en veiligheid. Hier zijn rotondes waar fietsers van twee kanten mogen komen, voor automobilisten is dus alertheid vereist. Maar er zijn ook wegen waar maar aan één kant van de weg een fietspad is. Op een van die rotondes met maar één fietspad, waar ik voorrang had, ben ik acht jaar geleden aangereden door een auto. Weliswaar niet op de fiets, maar op een step (geen elektrische). Lang verhaal kort: hersenletsel, arbeidsongeschikt verklaard, compleet ander leven. De verkeerssituatie is nog steeds hetzelfde.

M. Smeets Zeewolde

Een gevaarlijk randje zonder functie

De fietssuggestiestrook op de boulevard van Zandvoort blijkt op 10 juli dit jaar zomaar opeens, naast de geschilderde onderbroken strepen, een opstaand randje gekregen te hebben met kleine steentjes. Dat zie je niet, heeft ook geen enkele functie, maar zorgt voor veel ongevallen met fietsers die van de rijbaan naar de fietssuggestiestrook willen invoegen. Gevolg: de fietser, mijn man in dit geval, valt en breekt zijn bekken op twee plaatsen en zijn schouder is zo verbrijzeld dat er een nieuwe schouder moet worden ingebracht. Omstanders, ambulancebroeders en de visboer van de overkant geven aan dat hij de zoveelste gevallen fietsers op die plaats is. De gemeente is hier al heel lang van op de hoogte, maar er verandert niets.

Adri Bervoets Mijnsheerenland

Onze fietspaden zijn veel te smal

De anderhalvemetersamenleving heeft overduidelijk aangetoond dat veel fietspaden in ons land veel te smal zijn. Een groot aantal haalt niet eens een breedte van anderhalve meter, laat staan dat je elkaar daar kunt passeren op anderhalve meter. In combinatie met het toegenomen gebruik door uiteenlopende categorieën tweewielers mogen we in redelijkheid pleiten voor een nationaal fietspadenplan waarin de minimale fietspadbreedte naar drie meter zou moeten gaan.

Gé Tol Deventer

Hier moet meteen wat veranderen!

Rechts naast het treinstation in Deventer is het busstation. Aan de overkant hiervan ligt het fietspad ‘naar en van’ het centrum , langs het park met Het Vogeleiland. Het pad ‘van’ eindigt daar waar je de rijweg moet oversteken om verder de weg naar huis te vervolgen. Dit is een erg gevaarlijk punt, omdat je niet goed kunt zien of er verkeer aankomt. Net als je denkt te kunnen oversteken staat er plots een auto van links voor je neus.

Die auto kon je van tevoren niet zien aankomen doordat bomen en struiken het zicht op van links naderend verkeer verhinderen. Vorige week reed ik (82) op het fietspad achter een jongere vrouw die dezelfde richting nam als ik. Zij moest dus als eerste kijken of we konden oversteken. Nee, geen verkeer van rechts.

We wilden nét gaan oversteken toen er ineens een auto van links verscheen. Ik moest toen zo hard remmen dat ik met fiets en al naar de linkerkant van het fietspad viel en behoorlijk beschadigd en gekneusd op de grond lag. Hier moet meteen wat veranderen! Bijvoorbeeld door een stoplicht en beter zicht op de linker weghelft. Na mijn val waren er veel mensen die me wilden helpen. Iemand haalde een glas water, een vrouw kwam aanzetten met een verbandkist, twee vrouwen hielpen me mijn rechterbeen van de fiets af te halen. Ik werd door iemand met de auto naar huis gebracht, zijn vrouw reed op mijn fiets mee. Wat een lieve mensen zijn er toch nog. Dan is je vertrouwen in de mens er weer.

Rina Tjaden Deventer

