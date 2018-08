In de instructies had het heus wel gestaan, in een formeel verhullend zinnetje. Een overstapper mag drie maanden niet rood staan, nog geen cent. Pas na een telefoontje wist ik het weer.

Overstappen naar een andere bank is slapstick. Het begint met een ferm voornemen: eindelijk al het geld eens onderbrengen bij een éérlijke bank. De banken beloven dat een wissel ‘eenvoudig’ is en vanzelf ‘soepel’ zal verlopen via de speciale Overstapservice. Slechts een paar dingen hoeft de overstapper zelf te regelen.

Vijf maanden later is het meeste inderdaad vanzelf goed verlopen, zoals ING en Triodos beloofden. Even ontvingen de kinderen nog dubbel maandgeld. Foutje van de bank. Maar dat was snel opgelost. Overstappen begint als een ferme daad. Maar het hele proces is zo onoverzichtelijk, dat het gevoel zelf de touwtjes in handen te hebben, je onderweg langzaam ontglipt.

Er kwamen brieven, van de oude en de nieuwe bank. Ach, dat de oude bank een paar cruciale dingen niet uitlegde... gelukkig stond die informatie wel in de brief van de nieuwe bank. Kwestie van even puzzelen. De oude bank beloofde aanvullende tips op internet. Beetje jammer dat die alleen bestemd waren voor komende klanten, niet voor vertrekkende. En dan was er nog de digitale folder van alle banken samen. Een juridisch meesterwerkje met tien pagina’s kleine lettertjes. Een van de eerste instructies gaat over het zelf moeten stopzetten van ‘rekeningblokkades’. Huh?

Nummerbehoud bij de bank

Maar hoera, er is redding onderweg. De Tweede Kamer wil het makkelijker maken om van bank te veranderen. Het nummer moet mee kunnen verhuizen. Dit voorjaar gaf de voltallige Kamer aan minister Wopke Hoekstra van financiën de opdracht ‘nummerbehoud’ te gaan regelen.

Navraag bij D66-Kamerlid Joost Sneller leert dat het daarna nog stil is gebleven. D66 pleit al sinds 2011 voor nummerbehoud, en wist een breed front te bouwen in de Kamer. Steeds komt vanuit het ministerie van financiën de reactie: dat kan niet, dat is te ingewikkeld. Ook nu weer. D66 ziet dat anders.

Kostbaar ja, maar er staat tegenover dat de bankensector gezonder wordt, doordat er meer tegenmacht komt voor banken. Sneller citeert de Amerikaanse econoom Albert Hirschman: “In een gezonde markt kunnen consumenten opstappen als ze ontevreden zijn. Zodat bedrijven hun klanten serieuzer nemen als die hun stem laten horen.”

Sneller is zelf onlangs alvast maar overgestapt van bank. Dat viel niet mee. De expert in de Kamer was soms het overzicht kwijt. “Dan had ik geen idee bij welke stap in het proces ik was beland.”

Op nummerbehoud heeft hij niet meer gewacht.

