Overheid, kijk eerst eens naar het eigen klimaatbewustzijn

Chef opinie Monic Slingerland stelt Trouw-lezers iedere week een vraag. Deze week: mag de overheid bepalen wat er op ons bord ligt?

Lees verder na de advertentie

Voorlichtingstaak De overheid mag onder geen enkele voorwaarde bepalen wat de burger op zijn bord doet en eet. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het maken van keuzes voor de inrichting van zijn of haar leefstijl. Niet alleen wat het al of niet eten van vlees betreft, maar ook waar het om roken, vliegen of orgaandonatie gaat. Het is wel mede een taak van de overheid om haar burgers te informeren over mogelijke gevolgen van een gekozen leefstijl. Peter Vessies, Hemelum

Wees dan ook consequent De overheid mag meedenken over wat er op ons bord komt, maar dan moet ze wel consequent zijn. Ik bedoel daarmee dat er vérgaande plannen zijn voor een vliegveld bij Lelystad. Ook slecht voor het milieu. Als dit vliegveld er niet komt, ben ik bereid mijn stukje vlees te laten staan. Het is onbehoorlijk het vliegverkeer te stimuleren en de vleessector te beknotten. Eerst een vliegtaks en later wellicht een vleestaks. Dat is de juiste volgorde. Dan houden wij ons met gemak aan het Parijse klimaatakkoord. A. en S. van Beveren, Hardenberg De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor een gezonde maaltijd ligt bij de opvoeders van de jeugd. Ellen Eikelboom Almere

Dwing ons, alstublieft Er is, behalve de omvang van de gevolgen voor het klimaat, nog een verschil met roken: sigaretten zijn zelf geen slachtoffer. Dieren zijn dat wel. Hoewel het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur met geen woord rept over dierenwelzijn, is dat een aspect waar je als overheid niet zomaar overheen kunt stappen als het om de consumptie van dierlijke producten gaat. Er is inmiddels een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat dieren ernstig lijden onder de systematische opsluiting en mishandeling die plaatsvindt in de voedselindustrie. Dat wetende, naast wat dierlijk voedsel doet met onze gezondheid en het milieu, moet de overheid sturend optreden, is dat zelfs moreel verplicht. Monique Janssens, Utrecht

Smaak kun je kweken De verantwoordelijkheid voor een gezonde maaltijd ligt bij de opvoeders van de jeugd. Als moeder van twee en oma van vier heb ik geleerd dat een gevarieerd aanbod van voedsel de smaak ontwikkelt. Het met enige regelmaat toevoegen van een onbekend - of voorheen niet smakelijk gevonden - product aan een succesrecept, blijkt een goede manier om van alles te leren eten, ook gerechten met minder of geen vlees. Hoe vertaal je eerlijk en duurzaam eten naar wat er op je bord ligt? Overheid, geef ons vlees-, zuivel- en eierarme receptuur, zonder al te veel poespas. Ellen Eikelboom, Almere