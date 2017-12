Overheid is bij digitalisering de regie al jaren kwijt

In 2017 zou de dienstverlening van de rijksoverheid gedigitaliseerd zijn, besloot de regering vijf jaar geleden. Maar valt er wat te vieren? Stilzwijgend is de termijn verschoven naar 2020. De belangrijkste systemen zijn mislukt of nog niet af, wat wel gereed is, blijkt onveilig, grote groepen burgers kunnen er niet mee overweg en overheden ruziën met elkaar over wie de rekening moet betalen. Raymond Knops, staatssecretaris van binnenlandse zaken, staat voor de schier onmogelijke opgave om deze Augiasstal te reinigen.

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw besloot de politiek om de automatisering van de overheid aan de markt te laten. De overheid had moeite het hoge automatiseringstempo met eigen mensen en middelen bij te houden. Dankzij de concurrentiedruk zouden de beste leveranciers haar automatisering voor de gunstigste prijs op een hoger niveau tillen.

Geoliede informatiemachine

Ambitieuze plannen voor haar digitale equivalent maakte de overheid dan ook al in de jaren negentig. Een landelijk stelsel van basisregistraties zou de geoliede informatiemachine worden die geld bespaart en dienstverlening verbetert. Bij de IT-leveranciers was het feest. De staat had zich voor haar digitalisering in de armen geworpen van de enige actor in de samenleving die geen baat had bij een efficiënte overheid. Ook mislukte projecten zijn voor hen zeer lucratief.

Tegen de eeuwwisseling werd de overheid zich bewust van haar ongemakkelijke afhankelijkheidsrelatie van IT-bedrijven. De computersystemen moesten worden aangepast aan het millennium en de euro, maar kon dat wel? De ambtenaren die dat wisten, werkten intussen bij bedrijven. Alleen tegen zowel torenhoge tarieven als nul garanties waren zij weer in te huren.

Tot heroverweging van het uitbestedingsbeleid leidde deze ervaring echter niet. Evenmin toen de problemen zich in de jaren nadien bleven opstapelen en minister na minister uitleg moest blijven geven over falende IT van vrijwel elk departement. Liever zag het parlement de grote mislukkingen als overgangsproblemen. Net als met de banken, zouden burgers en bedrijven administratieve zaken met de overheid zelf digitaal gaan afhandelen. Wat dat wel niet ging besparen! Iedereen blij!

Lang duurde die blijdschap niet. De systemen kwamen steeds maar niet af. De diverse overheidsorganisaties verdedigden hun eigen belangen met hand en tand, ook wanneer dat strijdig was met het landelijke beleid. Binnenlandse Zaken verschafte hen namelijk niet de middelen om aan haar landelijke eisen te voldoen. Gevolg: binnen de overheid ging ieder voor zich. Het parlement keek toe en liet het gebeuren.

Inmiddels is het mes gezet in de beoogde informatiemachine. Dit jaar is de stekker uit het hart van de digitale overheid getrokken: de Basisregistratie Personen. Staatssecretaris Knops zou het hele idee van een landelijk stelsel kunnen loslaten: te duur, te ingewikkeld, niet haalbaar. Dat zou echter verregaande financiële consequenties hebben. Revenuen uit het nieuwe stelsel staan namelijk al ingeboekt.