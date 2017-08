Overheid faalt in gifeicrisis

Een beestje waarvan de meeste consumenten het bestaan niet eens konden bevroeden, maar waar de kippen wel degelijk onder lijden, of het nu een biologische of gangbare kip is.

Lees verder na de advertentie

Opnieuw een harde klap voor de eierensector die dit jaar ook al lange tijd zuchtte onder de ophokplicht, een preventieve maatregel tegen verspreiding van het vogelgriepvirus. En opnieuw een klap voor de agrarische sector, waarvan het imago al eerder is beschadigd door andere voedselschandelen als de dioxinekip, het gerommel met paardenvlees, de varkenspest, de BSE-crisis en de vogelpest.

Hoe de leghenbedrijven met hun smalle marges deze crisis doorstaan, is onduidelijk. Daarvoor is het nog te vroeg. Zo is ook de precieze toedracht met de nodige vragen omgeven. Het openbaar ministerie onderzoekt hiertoe de rol van het Belgische bedrijf Poultry-Vision. Dat leverde het omstreden reinigingsmiddel aan ChickFriend/Chick Clean uit Barneveld, het bedrijf dat de kippenstallen reinigde. Daarbij wordt uitgezocht wie wat te verwijten valt en of er sprake is van strafbare feiten.

Een NVWA-baas deed daar nog een schep bovenop door te adviseren álle eieren tot zondag te laten staan

Onduidelijkheid Er zijn ook andere urgente vragen. Dankzij de unieke eiercode kan iedere consument ieder eierdoosje naar herkomst traceren. Deze transparantie bewijst nu, zou je denken, zijn nut: eieren met een te hoog gehalte aan fipronil kunnen zo worden gescheiden van eieren waar niks mee aan de hand is. Onduidelijk is wat je daar vervolgens mee moet. Want hoe schadelijk is fipronil nu echt? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM) stelt bijvoorbeeld dat er ‘slechts een minuscule hoeveelheid’ fipronil in de besmette eieren zit en dat ‘mensen niet ongerust hoeven te zijn’. Maar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) riep begin deze week juist op om besmette eieren vooral niet te eten. Een NVWA-baas deed daar nog een schep bovenop door dinsdag op de televisie, ’s avonds laat, te adviseren álle eieren tot zondag te laten staan. Die uitspraak is naderhand weliswaar sterk genuanceerd en afgezwakt, maar heeft wel tot extra verwarring geleid. Want wat moet de consument nu geloven? Per saldo schoot de overheid, als hoeder van het consumentenbelang, in deze crisis dus tekort. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: De eierverwarring is compleet

Lees ook: De Voedsel- en Warenautoriteit moet voortdurend op eieren lopen

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.