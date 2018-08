Overheid, bescherm jonge kinderen en beperk de vrijheid van ouders

In hun bijdrage 'Gedwongen inenten is vrijheidsberoving' wijzen SGP-jongeren Anne Kersten en Pieter Meijers erop dat ouders nog wel meer vrijheden hebben dan het recht hun kind al dan niet te laten inenten. Zoals door hun eetgewoontes kinderen een ongezonde levensstijl aanleren en roken in hun bijzijn. Zij zijn van mening dat de overheid in die vrijheden niet mag ingrijpen 'simpelweg omdat de overheid de persoonlijke levenssfeer moet eerbiedigen'.

De overheid heeft echter als eerste taak de persoonlijke levenssfeer van haar meest kwetsbare burgers te beschermen, die van jonge kinderen voorop. De vrijheden waarop Kersten en Meijers wijzen, dienen dan ook gezien te worden als privileges die als achterhaald moeten worden beschouwd als we uitgaan van de taak - en de rechtsplicht - van de overheid de gezondheid en ontwikkelingskansen van kinderen voorop te stellen, conform artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Veel ouderlijke privileges vinden wij nog steeds vanzelfsprekend maar in het licht van diverse bepalingen in dat verdrag zou daar paal en perk aan gesteld moeten worden. Wat te denken van het privilege onvoorbereid aan het ouderschap te beginnen, omdat men toch automatisch gezag over het kind krijgt. Of het privacy-privilege zoals ook Kersten en Meijers dat opvatten, waarbij het kind uit beeld blijft. Om nog maar te zwijgen van het privilege kinderen op te zadelen met extravagante of ongepaste voornamen. Of het privilege jongetjes en zelfs pasgeboren baby's genitaal te 'verknippen'. Kinderen naar scholen te sturen die emotionele ontwikkeling en burgerschap eerder remmen dan bevorderen.

Achterhoedegevechten

Niet meer van deze tijd is ook het privilege te straffen. Hoewel slaan en vernederen in de opvoeding sinds 2007 in Nederland niet meer mag (artikel 1:247 Burgerlijk Wetboek), mogen nog steeds allerlei andere straffen worden toegepast. Dit terwijl we weten dat straffen niet werkt en de relatie met het kind schaadt. Terwijl er voldoende informatie online is over wat wel werkt, zoals positief opvoeden, gehechtheidsopvoeden en onvoorwaardelijk opvoeden. Ook worden ouders nog steeds relatief mild gestraft voor ernstige misdrijven tegen het kind.

Hoewel er in sommige landen aan sommige van die privileges wordt gewerkt, is er in Nederland nog een lange weg te gaan. Juist van jongeren, ook van SGP-jongeren, mag worden verwacht dat zij daarin voorop lopen en zich verre houden van achterhoedegevechten voor achterhaalde privileges.