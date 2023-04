Overgewicht verdient een hardere aanpak, net als eerder alcohol en roken

Een paar kilootjes extra zijn niet voor iedereen problematisch, en maken je niet tot een minderwaardig of onaantrekkelijk mens – voor fatshaming is geen plaats in Nederland. Maar als de helft van je bevolking te dik is, heb je als samenleving wel een probleem, zowel met de volksgezondheid als financieel vanwege de extra zorgkosten. De aanpak van dat probleem is veel te vaag, en veel te soft.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat meer dan een op de drie volwassenen matig overgewicht heeft en nog eens 15 procent obesitas. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven, ondanks het toch alweer vijf jaar geleden met veel tamtam gepresenteerde Nationale Preventieakkoord van toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis.

Nogal wiedes, kun je constateren. Want met dat preventieakkoord loopt het bepaald niet lekker. Voor zover daarin al sprake is van concrete maatregelen zit er weinig schot in. Bureau SEO stelde onlangs dat de voorgenomen btw-verlaging op groente en fruit ingewikkeld is en weinig oplevert, onder meer omdat onduidelijk zou zijn wat wel en niet gezond is – een standpunt dat het kabinet hopelijk niet overneemt, want een paar onafhankelijke voedingswetenschappers moeten daar in een middagje toch wel uit kunnen komen.

Ongezond eten duurder maken dan? Ook dat staat in het preventieakkoord, maar rond de ‘suikertaks’ die volgend jaar in zou moeten gaan is het eveneens veel te stil. En het is interessant wat de overheid zelf nu eigenlijk verwacht van afspraken met de voedingsindustrie over gezonder voedsel, want producenten hebben nu eenmaal andere belangen dan gezondheidsorganisaties.

Het heeft een tijd geduurd voor er een gevoel van urgentie ontstond rond alcohol en roken, maar dat gevoel kwam er uiteindelijk wel, en heeft ook geleid tot verschillende stevige, wettelijke maatregelen die ingrijpen in de ondernemersvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarmee is het altijd oppassen, maar de grote maatschappelijke en persoonlijke belangen rechtvaardigen stevige ingrepen om het gedrag van individuen te sturen.

Zo’n gevoel van urgentie is er nog niet rond de aanpak van overgewicht, en dat moet er wel komen. Maak om te beginnen gewoon eens vaart met genoemde concrete afspraken uit het preventieakkoord. Luister daarbij vooral naar gezondheidsorganisaties en -wetenschappers, en minder naar de partijen die toch vooral voor hun eigen commerciële belangen staan. Maar het wordt ook tijd om dwingender maatregelen te overwegen, net als eerder bij alcohol en tabak. Denk aan regelgeving rond de inrichting van supermarkten, reclameregels en waarschuwingen op verpakkingen, en verdergaande voorschriften rond de samenstelling van voedingsproducten. En uiteraard de eigen verantwoordelijkheid voor je eigen gewicht, ook daar mag op gewezen worden.