Over Trump, Thanos, de wereld als stripverhaal, als fantasy

Hij maakte een praatje met de conductrice, die een sigaret rookte. Pas de volgende ochtend herkende ik de man. Hij stond achter op het omslag van een dik boek dat prominent lag opgestapeld in de boekhandel en dat 'Musch' heette.

Jean-Marc van Tol.

Voorop was een zilverkleurig wapendier, een gekroonde adelaar, afgebeeld. Een pil van een boek, aangekondigd als deel 1 van de Johan de Witt-trilogie.

Ik wist ook niet wat dit te betekenen had: 's nachts de auteur zien en 's ochtends zijn boek, een debuutroman over een historische figuur, Cornelis Musch, rond 1650 machtsbeluste griffier der Staten-Generaal.

Er zijn samenhangen die zich niet meteen ontsluiten.

Mijn dochter deed deze week eindexamen, vmbo. Ze toonde zich niet erg nerveus, hoewel haar cijferlijst op rood stond. Als ouders aanschouwden we met een mengeling van onrust en verwondering hoe ze soeverein en in opperbeste stemming het een na het andere vak afwerkte. Hadden we iets wezenlijks gemist? Ook hier miste ik samenhangen.

Mijn dochter had eerder met enthousiasme gesproken over de film 'Avengers: Infinity War' en dus was ik hem gaan zien, in mijn eentje, op de avond dat ik Jean-Marc van Tol zou treffen, op dat perron.

Superhelden

Oh die Amerikaanse obsessie met superhelden, superkrachten en de apocalyps, en niets minder dan de heerschappij over het universum staat op het spel, nagestreefd door een bassende, intergalactische bootwerker met een kinnebak en een gestaalde linkerhandschoen bezet met magische stenen.

Ik heb af en toe mijn ogen gesloten, midden in de gevechten, om de muziek te ondergaan van dat opgezweepte symfonie-orkest, dat van hoogtepunt na hoogtepunt werkte, immer crescendo, maar eigenlijk ook zonder werkelijk hogerop te komen; dit was een zijns-toestand, tweeënhalf uur lang, van zwoegende violen en spattend koperwerk.

Mooi hoe aan het einde mensen en superhelden in stofdeeltjes uiteenvielen, nu alle verzet was gebroken en de dictatuur van Thanos over het universum leek gevestigd - Thanos, de bootwerker. Je kon er de verkorting van Thanatos, Grieks voor dood, in horen.

En gisteren las ik in Die Zeit een beschouwing over Trump, die de wereldorde opnieuw definieert, een orde die niet langer stoelt op de 'zwakte' van het recht, maar de kracht van de macht. Hard power in plaats van soft law en zie het werkt: de eerste 'superheld', rocket man Kim Jong-un, gaat al door het stof. En een andere 'grootmacht', het Duitse Europa, staat op instorten: zo zag de commentator van The New York Times de softe hegemonie van Berlijn over al het Brusselse.

Thanos, Trump, de wereld als stripverhaal, als fantasy. Als ze slaagt wil mijn dochter graag de hele box van Harry Potterfilms. En was Cornelis Musch niet de corrupte machtsfiguur van de zeventiende eeuw? En is Jean-Marc van Tol niet vooral bekend als medeschepper van de Fokke en Sukke-strip? Overal lopen lijnen, maar we zien ze niet.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Lees hier meer afleveringen van zijn Klein Verslag.