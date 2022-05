Over Johan Derksen en een zes uur durende orgie

Er keken deze week 1,5 miljoen mensen naar de terugkeer van Vandaag Inside op de buis. Twee keer meer dan normaal. Zelf heb ik mijn scherm niet op dat programma afgesteld. Ik kijk er nooit naar en zag alleen flitsen langskomen bij alweer een nieuwe rel. Maar dat ik niet keek was ook omdat ik mezelf niet tot gelegenheidsvoyeur wenste te degraderen. Voyeurisme van een eventueel vervolg op het verhaal van de kaars en de gepenetreerde vrouw. Er was al een berg, een lawine, een tsunami aan stukken, columns, analyses, opiniebijdragen, requisitoirs, vergoelijkingen en veroordelingen in kranten gepubliceerd.

Ik vond dit verhaal inderdaad ‘smerig’ (Johan Derksens woord) en deelde de verontwaardiging hierover. Het had in de sportkleedkamer moeten afsterven, of in de intieme hoek van de verdringing. Maar dat de terechte ophef zo ontiegelijk lang duurde en zo intens werd, heeft mij verbaasd. Evenals de talrijke eisen tot beroepsverbod voor de boetedoener. Dat flapuit Derksen uit zijn muffe kast kwam, het zij zo. Hij vond niet alleen zijn verhaal smerig, maar ‘was er niet trots op’ en zei zich ervoor ‘kapot te schamen’. Bovendien: het gebeurde vijftig jaar geleden in de tijd van VPRO’s Waldolala, Sjef van Oekel, Wim T. Schippers en de scheet van Herman Brood als donderslag.

Voor echt voyeurisme kun je beter naar The NarcoSexuals gaan

Ach, voor echt voyeurisme en ‘de zichtbaarheid van viezigheid’ (woorden van de maker) kun je beter naar de theatervoorstelling The NarcoSexuals gaan. Je kunt dan als toeschouwer door het wc-raampje van een doorzichtig huis gluren, waar naakte mannen die stijf staan van drugs gedurende zes uur een homo-orgie nabootsen. Dit kunstwerk moet het verschijnsel chemseks uit de taboesfeer halen en helpen nadenken over ‘de positie van homo’s in een heteronormatieve maatschappij’.

In de aankondiging staat: ‘Aan de hand van een gedrogeerde seksmarathon onderzoekt theatermaker Dries Verhoeven de erfenis van de seksuele revolutie en de toekomst van intimiteit’. Ronkende woorden voor een smerige peepshow, zullen sommigen denken.

En hoe doe je dat in het echt met chemseks? Volgens Verhoeven net zo makkelijk als je een pizza thuis bestelt, ‘bestel je bij een koerier je cocaïne en ghb en laat je twaalf jongens je huis binnen’.

Ghb is een verboden harddrug die je ook bij bepaalde verkrachtingszaken terugvindt en de handel in cocaïne is jaarlijks goed voor duizenden doden wereldwijd.

Over The NarcoSexuals nergens ophef, maar wel lovende recensies in kwaliteitskranten. Geen vraag over het karikaturale beeld dat hier clichématig van homoseksualiteit wordt opgedist. En als een (echte) deelnemer in je koptelefoon over zijn mede-chemseksers zegt: “Ik denk dat het mijn magische anus is waar ze zich toe aangetrokken voelen”, dan is dat hier stof voor een potje filosoferen.

Zoek hier geen analogie tussen Vandaag Inside en The NarcoSexuals. Alleen selectieve discrepantie in de ontvangst. Maar als theatermaker Verhoeven hoopt “dat je gaat nadenken over het bronstige beest in jezelf”, denk ik dat dit ook de bedoeling van Derksen kan zijn geweest. Misschien volgende keer een Vandaag Inside met drie naakte mannen in een doorzichtige studio om ophef alvast te neutraliseren.

