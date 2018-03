Over de slechte arbeidsomstandigheden in de zorg hoor je de bewindslieden niet

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in de sector in een jaar tijd gestegen tot 51 procent: voor meer dan de helft ervan lukt het niet of nauwelijks nog geschikte kandidaten te vinden.

Voorlopig zullen die problemen alleen maar groter worden. Het kabinet staat op het punt een gigantisch investeringsprogramma te beginnen in, vooral, de langdurige zorg. Daar zullen nog veel meer handen aan het bed en op de administratie van zorginstellingen nodig zijn dan nu. De vergrijzing van de bevolking laat vooral in de zorg zijn sporen na.

Gebrekkige analyse Het actieprogramma ‘Werken in de zorg’, dat de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis gisteren presenteerden, komt dan ook geen dag te vroeg. Het programma bevat goede aanzetten. Maar zonder echt te overtuigen. Het ontbreekt met name aan een goede analyse van de oorzaken van de problemen. De vraag naar personeel in de zorg neemt uiteraard toe naarmate de vraag naar zorg toeneemt. Het is een autonoom proces, zonder dat daarvoor iets of iemand als schuldige kan worden aangewezen. Het is echter niet het hele verhaal.

Slechte naam Als werkgever heeft de zorg een slechte naam. Niet alleen vanwege het in verhouding karige salaris dat meestal in de sector geboden wordt, maar ook vanwege te veel eisen die aan het personeel worden gesteld. De klacht dat een werknemer in de zorg maar een teleurstellend klein deel van zijn werktijd aan echte zorg kan besteden is niet van vandaag of gisteren. De vergrijzing van de bevolking laat vooral in de zorg zijn sporen na Over het slechte salaris en de povere arbeidsomstandigheden hoor je de bewindslieden niet of nauwelijks. In elk geval is er geen erkenning dat er een verband zou kunnen zijn met het schreeuwend tekort aan personeel. Een dergelijke analyse en een antwoord daarop had echter niet mogen ontbreken, te meer omdat ze zelf constateren dat de zorg zal moeten concurreren op een arbeidsmarkt die toch al, door vergrijzing en gunstige economische omstandigheden, snel krapper wordt.