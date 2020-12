Over de schrale oogst van vier jaar Forum voor Democratie

De politieke partij Denk overleefde ternauwernood een broedermoord binnen de eigen fractie. 50Plus was het toneel van ruzie en gekonkel, zo’n bloedbad waar ouderenpartijen patent op hebben. Forum voor Democratie is geïmplodeerd nu het antisemitisme en racisme aldaar in alle hevigheid aan de oppervlakte is gekomen.

Dit alles gebeurde in 2020. En het jaar is nog niet eens afgelopen, dus we kunnen niet uitsluiten dat ergens in deze decembermaand Henk Krol met ruzie uit zijn eigen eenmansfractie stapt. De evenementenwereld mag dan in halve lockdown zijn, pretpark het Binnenhof draait ook tijdens corona op volle toeren.

Het pijnlijke van de soap rond Thierry Baudet is dat het politieke bedrijf verdere imagoschade oploopt. Een soort collateral damage. In dit krankzinnige jaar, waarin kabinet en Tweede Kamer uit alle macht de crisis proberen te beteugelen, presteert Forum voor Democratie het om vooral druk te zijn met zichzelf. Je kunt het gerust een belediging van de kiezer noemen. De rel van afgelopen week overschaduwde zelfs de verhoren over de toeslagenaffaire, een kwestie die toch echt vele malen belangrijker is.

Uitblinken in afwezigheid

Ruim drie maanden voor de verkiezingen is het nuttig om de parlementaire verdiensten van FvD tegen het licht te houden. Baudet zit straks vier jaar in de Tweede Kamer, Hiddema is inmiddels vertrokken en heeft het 44 maanden volgehouden. In die tijd heeft Forum voor Democratie geen enkele initiatiefwet geschreven en geen enkele initiatiefnota. Navraag bij het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de universiteit Leiden leert dat het Kamerlid Hiddema zelf geen amendementen heeft ingediend. Baudet was volgens het PDC mede-indiener van twintig amendementen, waarvan er zes zijn aangenomen.

Dit is de schrale oogst van het bijna vierjarige bestaan van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Het is vaker opgemerkt: Baudet en Hiddema blonken op het Binnenhof uit in hun afwezigheid. Toen het vorige week even leek dat Baudet na de verkiezingen definitief van het politieke toneel zou verdwijnen, kreeg Jesse Klaver de vraag of hij zijn collega-partijleider zou gaan missen. Nee, was het antwoord. “Hij is er gewoon vaak niet.”

Geen haar beter

Het Kamerlidmaatschap is een ambacht. Het gaat om het controleren van de regering, ook ín de nationale vergaderzaal. Het gaat om zelf wetten en nota’s schrijven en meerderheden smeden voor je plannen. Baudet had andere manieren om op te vallen. Zo bleef hij twee maanden geleden weg bij het belangrijke debat over de coronawet, om vervolgens met een megafoon een groepje Viruswaanzinnigen voor de deur van de Tweede Kamer toe te schreeuwen dat hij er alles aan zou doen om deze spoedwet te stoppen.

Vorige week stortte FvD in elkaar en tot ontsteltenis van de leider keerden zijn vroegere vertrouwelingen hem de rug toe. Het waren partijgenoten, zei een verongelijkte Baudet, die hij nota bene zelf aan baantjes heeft geholpen. Opmerkelijke woorden van iemand die zegt te strijden tegen het zogeheten partijkartel en de Haagse baantjescarrousel.

Zo blijkt Forum geen haar beter dan die andere partijen die door Baudet worden verafschuwd, partijen die overigens wel braaf hun werk doen in de Kamer.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.