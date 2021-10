Over de naïviteit van de Wopke Hoekstra uit 2009

Mark Rutte belooft plechtig dat de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie iets geheel anders zal zijn dan de oude coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Er komt een frisse start. Of in de woorden van Rutte zelf: het volgende kabinet is ‘echt iets nieuws’.

Echt iets nieuws. Een toezegging om te onthouden.

Johan Remkes heeft al laten weten dat er andere gezichten aan het roer moeten komen. Waarop de ministers Henk Kamp, Ben Knapen en Stef Blok antwoordden niet terug te zullen keren in het volgende kabinet. Bij Blok weet je dat overigens nooit. In 2017 beloofde hij dit ook, waarna hij zich in 2018 weer meldde in de Trêveszaal omdat het landsbelang hem dringend riep.

‘Ik zeg nooit nee’

Ankie Broekers-Knol wees er vrijdag voor de camera van ‘RTL Nieuws’ op dat ze binnenkort 75 jaar wordt, maar ze zei ook: “Ik zeg nooit nee.” Oftewel, er is een kans dat we de staatssecretaris van vreemdelingenzaken terug zien in de nieuwe, frisse ploeg van Rutte. Broekers-Knol, die een dag later in het AD waarschuwde voor de komst van honderdduizend Afghaanse vluchtelingen. Die ook sprak over het gevaar van een ‘braindrain’ in dat land, een rechtstreeks van de Taliban gekopieerd argument, bedoeld om mensen vooral in Afghanistan te houden.

Toen moest het nieuws over Wopke Hoekstra nog losbarsten. De kwestie is bekend: de demissionair minister van financiën blijkt sinds 2009 een belang te hebben gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Een week voordat Hoekstra werd beëdigd door de koning, verkocht hij de aandelen. Toen lag er al enkele weken een regeerakkoord, waarin op pagina 35 staat: ‘Internationaal zetten wij ons ervoor in dat belastingparadijzen worden aangepakt’.

Niet onoorbaars

De verdediging van de minister van financiën: er is niets onoorbaars gebeurd, geen regel is overtreden. Dat Hoekstra zijn belangen op de Maagdeneilanden al die jaren niet meldde aan de Eerste Kamer, waar hij senator was, is strikt genomen niet verplicht. Dat hij in die rol moest oordelen over de internationale strijd tegen belastingontwijking, verandert daar niets aan.

Laten we ervan uitgaan dat Wopke Hoekstra de waarheid spreekt, er is immers geen bewijs van het tegendeel. Dat betekent dat hij echt niet wist wie er nog meer in dat beleggingsclubje in het belastingparadijs zaten. Eén keer, meer dan tien jaar geleden, is hij naar eigen zeggen bij een bijeenkomst met de andere aandeelhouders geweest, maar Hoekstra herinnert zich de samenstelling van het gezelschap niet meer. Dat verklaart ook waarom de minister van financiën Tom de Swaan niet herkende als mede-investeerder toen hij hem benoemde als president-commissaris van ABN Amro.

Naïef

Hoekstra zegt ook dat hij zich destijds niet realiseerde wat de vestigingsplaats van de brievenbusfirma is. Samengevat: hij heeft jarenlang geïnvesteerd in een project zonder te weten wie zijn partners waren en zonder de beleggingsconstructie te kennen. Dat klinkt nogal naïef.

Je hoopt dat de minister van financiën in het nieuwe kabinet vol inzet op de verdere aanpak van belastingontduiking- en ontwijking. En dat fractievoorzitter Hoekstra daar vanuit de Kamer scherp op zal toezien.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.