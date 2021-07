Ouders zijn nu gewaarschuwd over de School voor Persoonlijk Onderwijs

Iedere leerling en iedere ouder droomt ervan: kleine klassen en weinig huiswerk. Want aandacht doet wonderen, zo omschreef bestuursvoorzitter Misha van Denderen zijn visie op zijn onderwijs in een opinieartikel in deze krant. Op papier is het kleine-klassen-concept prachtig, maar in praktijk pakt het anders uit. De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), met acht vestigingen verspreid over het land, ligt onder vuur.

Afgelopen week publiceerde de onderwijsinspectie zestien rapporten over de school: acht over de kwaliteit van het onderwijs en acht over de geldstromen tussen de verschillende stichtingen. Daarin komt duidelijk naar voren dat één persoon op alle vlakken te veel macht heeft: bestuursvoorzitter Misha van Denderen.

De kwaliteit is op sommige SvPO-scholen onder de maat

In een reactie op de verontrustende rapporten waarin belangenverstrengeling wordt geconstateerd, liet onderwijsminister Arie Slob de Tweede Kamer weten dat de SvPO onder verscherpt financieel toezicht komt te staan. Concreet betekent het dat de school een financieel verbeterplan moet maken en daar vervolgens naar moet handelen. Als dat niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan dat gevolgen hebben voor de bekostiging.

Ook de kwaliteit van het onderwijs is op sommige SvPO-vestigingen onder de maat. Drie van de acht scholen krijgen het predicaat zeer zwak. Voor de vestiging in Utrecht is dat de tweede keer op rij. Hier grijpt de minister in, de bekostiging wordt gedurende drie maanden met 15 procent gekort. De andere scholen moeten laten zien dat ze de tekortkomingen wegwerken.

Docenten concluderen: van persoonlijk onderwijs is nauwelijks sprake

Het is de vraag of bestuursvoorzitter Van Denderen onder de indruk is van de maatregelen. Zijn scholen kunnen doorfunctioneren. Van hard ingrijpen is geen sprake, want de middelen van de onderwijsinspectie zijn beperkt. Het is de keerzijde van de vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten. Als het fout gaat volgt een lang verbetertraject. Maar het daadwerkelijk sluiten van scholen blijkt een stuk lastiger. Ook het Haga Lyceum, een islamitische school die lang onder vuur lag vanwege niet-democratisch gedachtegoed, kon door de gemeente Amsterdam uiteindelijk niet worden gesloten.

Een belangrijke taak is weggelegd voor ouders. In het geval van de SvPO loont het om de kritische rapporten van de onderwijsinspectie te lezen. Een belangrijke graadmeter is ook het verloop onder docenten. Dat ligt hoog. Veel docenten verlaten gefrustreerd de school. Zij concluderen dat van persoonlijk onderwijs amper sprake is. Laat ouders dat goed in de oren knopen, want uiteindelijk zijn hun kinderen niet gebaat bij een school waarvan de kwaliteit van het onderwijs en de financiële huishouding dubieus zijn.