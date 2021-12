Ouders willen straks niet overvallen worden met nog langere schoolsluiting

Eerdere sluiting van de scholen zou het laatste middel zijn waar het kabinet voor zou kiezen, klonk het lang. Avondlockdown van horeca en cultuursector moesten de besmettingscijfers omlaag krijgen. Nu juist basisscholen een voorname besmettingsbron blijken te zijn, ziet het demissionaire kabinet zich genoodzaakt om er toch voor te ­kiezen kinderen van de basisschool eerder naar huis te sturen. De kerstvakantie begint voor de basisscholen daarom opeens een week vroeger dan gepland.

Komende vrijdag is al de laatste schooldag. Dat betekent dat de feestelijke afsluiting van het kalenderjaar met kerstontbijt en kerstvieringen nog even snel moet worden geïmproviseerd. Het voortgezet onderwijs blijft nog wel open. Daar zijn de besmettingen niet zo hoog als bij de jeugd van twaalf jaar en jonger.

Een ingewikkelde beslissing, met vele haken en ogen. Omdat dit besluit vrij abrupt komt, hebben ­ouders zich niet goed kunnen voorbereiden om hun kinderen thuis op te vangen. De kinderopvang kampt met zoveel tekorten dat die niet kan inspringen. Werknemers in de kinderopvang hebben zelf vaak kinderen op de basisschool en de ­buitenschoolse opvang is dicht. Omdat de maatregelen zijn bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen, is het niet erg logisch om opa’s en oma’s even als oppas te vragen. Dat raadt het kabinet dan ook af. Kennelijk is de bezorgdheid over de besmettingen zo groot dat ondanks alles toch is gekozen voor een verlengde kerstvakantie. Vakantie klinkt misschien te feestelijk – het is gewoon een schoolsluiting.

Wat gebeurt er op 3 januari?

Weer manifesteerde het virus zich op een onverwachte manier. Op een nieuwe variant met zo’n hoge besmettelijkheid was niet echt gerekend. Of misschien was erop gehoopt dat die zich niet zou voordoen. Hoe dan ook, onterecht optimisme heeft er ook nu toe geleid dat de ouders van ruim een miljoen kinderen tussen de vier en twaalf jaar voor volgende week iets moeten regelen, wanneer ze tenminste ook voor hun werk beschikbaar moeten zijn – zoals in de zorg. Die geïmproviseerde kerstvieringen zijn daarbij vergeleken nog het minste probleem.

De grote vraag is nu of het bij die ene extra week blijft. Ouders zullen echt nu al willen weten of ze er ­zeker van kunnen zijn dat hun kinderen op maandag 3 januari weer naar school mogen.

Dat vraagt van het demissionaire kabinet duidelijkheid. En dat is niet eenvoudig met een virus dat zich de komende tijd vermoedelijk steeds weer zal manifesteren. Routekaarten en dashboards moesten afgelopen jaar een soort van houvast bieden, een reëel beeld geven van wat we konden verwachten, van wat er wel of juist niet mogelijk was. Die behoefte aan duidelijkheid is sinds vorig jaar maart alleen maar groter geworden.

Dat de kerstvakantie een week eerder begint, dat lijkt ondanks alles een verstandig besluit. Het kabinet moet nu ook duidelijkheid geven aan ouders over wat er vanaf maandag 3 januari gaat gebeuren met de basisscholen.