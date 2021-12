Ouders stappen over op dure bijlessen, omdat het publieke onderwijs niet voldoet

En weer was het raak. Weer sloeg de verontwaardiging van de krantenpagina’s af. Zal ik eraan meedoen, heb ik gedacht. Als columnist wil je iets soms toch net even iets anders behandelen dan de meute al doet. Maar ik heb me al over de kwestie uitgesproken toen nog bijna niemand dat deed, dus waarom zou ik nu mijn mond houden.

De Onderwijsraad kwam met een advies over het private onderwijs. Bijles- en huiswerkinstituten, ze mogen geen reclame meer maken. Scholen mogen ook geen reclame maken voor de instituten waarmee ze samenwerken. Alle kinderen moeten bijles kunnen krijgen. Het is een schimmig gebied waar privaat en publiek onderwijs in elkaar overlopen. Het private onderwijs moet de gaten in het publieke onderwijs dichten. Het advies van de Onderwijsraad is al even schimmig: het private onderwijs is er, maar je mag het niet merken.

Het eenvoudige wordt moeilijk gemaakt

De kern van ons publieke onderwijs moet zijn: een leraar (m/v) staat voor een klas en geeft uitstekend onderwijs, heeft tijd voor alle kinderen, en kan zich bijscholen. Daar moet alle inspanning op gericht zijn. Dat is simpel. Maar het eenvoudige wordt moeilijk gemaakt door een dikke laag bestuurders, begeleidingsdiensten, adviescolleges, leerplanontwikkelaars, werkgroepen, maatregelen en teruggedraaide maatregelen, eisenpakketten, boze ouders. Zelfs de directeur/eigenaar van een succesvol bijlesinstituut voor rekenonderwijs liet in de Volkskrant weten dat zijn eigen commerciële onderneming eigenlijk niet nodig moest zijn.

Stel dat de minister van onderwijs twintig of dertig jaar geleden de boel stevig had aangepakt. De toelatingseisen voor de pabo werden niet verlaagd maar verhoogd. De salarissen in het onderwijs gingen ook omhoog. De klassen werden kleiner. Geen lumpsum-financiering meer waarmee bestuurders hun riante kantoren inrichtten. Geld voor scholen in achterstandswijken. Goede bijscholing voor leraren. Ondersteuning voor probleemleerlingen binnen de school. Dat had geld gekost. Structureel.

Het Nederlandse onderwijs is achteruit gekacheld

Dat had geld opgeleverd in de vorm van leerlingen die de streefniveaus halen, van leraren die van hun vak blijven houden, van ouders die niet extra hoeven te betalen voor bijlessen, van kansengelijkheid. Dat is allemaal niet gebeurd. In de loop van die dertig jaar is het Nederlandse onderwijs achteruit gekacheld. Dat wordt door internationaal onderzoek keer op keer bewezen. Leraren worden slechter opgeleid, leraren worden relatief slecht betaald, kansengelijkheid wordt minder, het aantal probleemleerlingen neemt toe, het aantal leraren neemt af.

Iedereen zal vinden dat het publieke, door ons allen gefinancierde onderwijs in principe moet voorzien in de vraag naar onderwijs, kwalitatief en kwantitatief. Voldoende scholen, voldoende opleidingen, voldoende docenten, voldoende ondersteuning, voldoende resultaten. Iedereen vindt onderwijs ongelooflijk belangrijk. En iedereen vindt het belangrijk dat alle kinderen kansen krijgen. Maar het gebeurt niet en de markt blijft de verhoudingen in het onderwijs dicteren en verzieken.

Dan maar naar instituut X

Alle verontwaardigde columns, alle terechte constateringen, alle vlammende woorden zullen weer worden geblust in de alledaagse werkelijkheid. Ouders willen het beste onderwijs voor hun kinderen. En als ze dat alleen kunnen krijgen bij instituut X, dan moet dat maar.

Ik voorspel weinig heil en zegen. Ik liep onlangs in Rotterdam door een doodgewone buurt waar ik vroeger ook had kunnen wonen. Het was speelkwartier. Zo’n honderd kinderen stormden kwetterend naar buiten en speelden op het plein. In die hele grote, vrolijke troep kinderen ontwaarde ik met veel moeite één jongetje met evident ‘Nederlandse’, dat wil zeggen witte ouders. De rest had wortels elders.

En ik dacht na over de kansen van de spelende kinderen en van de kinderen die door hun ouders naar scholen in een andere wijk werden gebracht. Dat ene witte jongetje had vast idealistische ouders, dacht ik. Maar wat schieten de kinderen in die Rotterdamse buurt op met het idealisme van een enkeling? De overheid moet weer idealistisch worden en geld steken in al onze kinderen. Suggestie voor de formateur: niet weer Arie Slob op onderwijs!