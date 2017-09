Ouders schaden school via rechter

Twee recente zaken springen in het oog. De ouders van een eindexamenkandidate die op het nippertje was gezakt, eisten een hoger cijfer omdat achteraf de puntentelling bij het examen Frans werd veranderd. Ook al leidde dat voor haar tot precies hetzelfde cijfer, de scholiere moest volgens haar ouders in plaats van een 4,0 een 4,1 krijgen, waarmee ze geslaagd zou zijn. Het zal niet verbazen dat de rechter niet meeging in de eis om de leraar te dwingen de nakijkregels te overtreden. Het verbaast wel dat de ouders hun dochter de boodschap geven dat onvoldoende schoolwerk via de rechter kan worden gecompenseerd.

Lees verder na de advertentie

Afgelopen vrijdag trokken de ouders van een 7-jarige al bij het begin van de zitting een rechtszaak terug waarin ze hadden geëist dat hun dochter in een ongedeelde groep 4 zou worden geplaatst. In de combinatieklas die de school voor ogen had, zou het meisje zich misschien wel minder goed ontwikkelen. Bovendien gingen al haar vrienden ook naar die ongedeelde groep.

Toen de ouders ontdekten dat door zo’n rechtszaak allerlei informatie over hun kind in de krant te lezen zou zijn, trokken ze zich terug. Dat is te prijzen maar wel rijkelijk laat. Het is natuurlijk niet leuk wanneer je vriendjes naar een andere klas gaan. Maar in de tijd die deze ouders van de rechter, de school en henzelf vroegen, hadden ze ook de nieuwe klasgenoten eens kunnen laten spelen bij hun dochter.

Men zegt ‘tja, ouders willen nu eenmaal het beste voor hun kind’. Maar het ‘goede’ is vaak genoeg.

Het voordeel van een ongedeelde groep 4 is bovendien niet bewezen. Deze ouders roepen de rechter te hulp voor vergaande bemoeienis met de schoolorganisatie, met een eis die het belang van hun kind hoogstens op zeer korte termijn dient.

Klagers Ook al groeit dit aantal zaken, gelukkig blijven het uitzonderingen. Toch is de discussie zorgelijk vanwege het begrip dat dit soort klagers ontvangt. Ouders willen het beste voor hun kind, dat kun je hen moeilijk verwijten. Deze zomer herhaalde Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad, dit argument nog maar eens. Maar ze tekende er wel bij aan: we moeten niet doorschieten met het individuele belang. En daar zit hier de crux. Ouders moeten niet altijd uit zijn op het ‘beste’ voor hun kind. Als die houding hen ertoe aanzet te miskennen dat er exameneisen zijn of dat een school rekening moet houden met alle kinderen, kunnen we die hen wel degelijk aanrekenen. Het ‘goede’ is immers vaak genoeg. Ook in hun volwassen leven zullen kinderen niet altijd het ‘beste’ krijgen, of hoeven leveren. Bovendien zijn ook ouders geen losgezongen individuen en moeten we hen voorhouden dat scholen zijn ingericht om het ‘beste voor de klas’ te organiseren. Dat is immers samenleven. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook:

- Mijn kind niet in de juiste klas? Dan stap ik naar de rechter

- Ouders trekken rechtszaak tegen school in: te veel media-aandacht

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.