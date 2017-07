Ouders konden hun dochter heus wel uitleggen waarom ze niet op de klassefoto staat

De kantonrechter vond kennelijk van wél. Een belang waar een inspanningsverplichting van de school tegenover hoort te staan. En die inspanning was er, oordeelde de rechter, onvoldoende. En het belang is kennelijk ook op geld waardeerbaar.

De grondvraag lijkt niet te zijn of er sprake was van discriminatie. De vraag is: heeft een kind (hebben ouders) een in rechte afdwingbaar recht om op een schoolfoto te staan? Begaat een school een blunder - een morele blunder zelfs - als dat niet het geval is? Dat gaat mij te ver.

De ouders zeiden tegen de kantonrechter: ".... niet te kunnen uitleggen waarom hun dochter van 5 niet op de foto staat .....". Wel, opvoedkundig is dat erg eenvoudig: "Mamma en pappa maakten een andere keuze. Je ging naar het Offerfeest". "Is dat belangrijker dan de foto, mamma?" " Ja, dat vinden wij!"

Kinderen kunnen prima leren dat zij in een wereld leven waar belangen niet altijd parallel lopen. Ze maken een kwestie alleen groot als hun ouders die uitvergroten.

Discriminatie

'Een schoolvoorbeeld van discriminatie' noemt de advocaat van de ouders dit. En zo is 'discriminatie' aan inflatie onderhevig. Er zijn in Nederland tal van religies met belangrijke feestdagen. Joden, bahai's, hindoes...... In Nederland is een aantal vrije dagen wettelijk vastgelegd op basis van de christelijke agenda. Met islamitische feestdagen zijn we (nog?) niet zover. Het is het goede recht van islamitische ouders om - binnen de grenzen van de leerplichtwet - hun kinderen aan feestdagen te laten deelnemen.

Dit levert hooguit een moreel dilemma op voor de ouders: wat te kiezen? Valt het een met het ander te combineren? Een moreel dilemma voor de school zie ik hier niet in. Laat staan dat er sprake is van een 'morele blunder'.

Zullen we toch vooral zó met elkaar omgaan in Nederland dat we niet van een klein kinderleed een grote ouderboosheid maken? En het liever op school bespreken, dan naar de kantonrechter te gaan? Om bij de rechter - wat was het? - 10.000 euro te vragen? Een morele blunder?

