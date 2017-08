Ouderenzorg vraagt om professionals

Van der Ham wil een diverser personeelsaanbod, zoals mensen zonder zorgdiploma en met een andere achtergrond. Maar staan genoeg werklozen aan de kant, ook mét diploma.

Ik heb juist in mijn opleiding en de praktijk geleerd dat je creatief kan zijn met middelen en maatregelen

Door alle bezuinigingen van de laatste 25 jaar zijn veel van de daginvullingen die Van der Ham voorstelt om het welzijn van ouderen te bevorderen - een goed gesprek, een wandeling, samen koken - verdwenen. De huishoudelijke hulp is gesneuveld, net als vele andere ondersteunende diensten. Basale zorgtaken zoals ondersteuning en begeleiding naar ziekenhuis, kerkdienst, orthopeed, kledingwinkel enzovoort worden nu gedaan door vrijwilligers, mantelzorgers of een seniorenservice.

Van der Ham geeft een voorbeeld van een directie die een bewonersgroep verbiedt buiten de deur een maaltijd te bestellen. Het laat zien hoe ver directies kunnen afstaan van de dagelijkse realiteit in de zorg: hoe geschipperd moet worden met alle regels en beknotting. Ik heb juist in mijn opleiding en de praktijk geleerd dat je creatief kan zijn met middelen en maatregelen. Ruimte laten en perspectief bieden lost meer op dan starheid en rigiditeit.

Verpleging is een vak. Daar gaan jarenlange scholing, praktijkervaringen en toetsingen aan vooraf voordat je met zorgdiploma en verplichte Big-registratie als professional in de zorg mag werken. Je valt onder wettelijk tuchtrecht, zodat je bij fouten of ernstige misstappen ter verantwoording geroepen kan worden, en zo nodig berispt of bestraft. Je hebt ook een beroepscode en geheimhoudingsplicht ten aanzien van de privacy van de zorgvrager.

Juist het persoonlijk contact dat de gediplomeerde zorgverlener maakt bij een spelletje of een wandeling is waardevol

En wie kan beter de complexiteit van de benodigde hulp inschatten en hiervoor de nodige disciplines inschakelen dan die professionals die vaak 24 uur per dag, zeven dagen in de week aanwezig zijn? Moet de gediplomeerde zorgverlener trouwens alle 'simpele' zaken wel uit handen geven? Juist het persoonlijk contact dat je maakt bij een spelletje of een wandeling is waardevol.

Bij ouderenzorg hoort een geschoolde medewerker. Het is aan politici, zorgverzekeraars, directies en de managers om zorgverlenen weer aantrekkelijk te maken als beroep en degenen die met hart en ziel zorg verlenen op professionele wijze weer de ruimte te geven. Mocht ik later zelf zorg nodig hebben, dan hoop ik op iemand die zijn of haar vak bijhoudt en verstaat.

