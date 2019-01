Ouderen laten zich geen dood opdringen

Voor een ethicus neemt Theo Boer wel heel gemakkelijk een loopje met de waarheid. Weliswaar geeft hij het twee keer zelf toe (‘Ik chargeer met opzet’ en ‘Ik begeef mij hier op glad ijs’), maar ondertussen staat het er allemaal wel. Kostenbesparing speelt een rol bij euthanasie, zegt hij. En: euthanasie zorgt voor miljoenenbesparingen.

Boer zet zelfs de keuze voor een vrijwillig levenseinde op een lijn met de beslissing om in 1933 in het stemhokje op Hitler te stemmen. Je moet maar durven.

Als het onderwerp ‘voltooid leven’ aan de orde komt, haalt Boer het volstrekt onbewezen argument van stal dat ouderen onder de druk van de samenleving zullen bezwijken en zich een voortijdige dood laten opdringen. Het artikel wordt tot overmaat van ramp begeleid door een zeer suggestieve illustratie waarop een oudere door de samenleving het ravijn wordt ingeduwd.

In Nederland hebben we een zorgvuldige euthanasiepraktijk. Er zijn geen uitwassen, er worden geen kinderen, zieken en ouderen tegen hun wil gedood. Wie beweert dat het wel zo is, schoffeert niet alleen de voorstanders van het zelfgekozen levenseinde, maar ook de mensen (en hun naasten) die dankzij onze wetgeving op een waardige en weloverwogen wijze de regie konden hebben over hun overlijden.

Theo Boer gebruikt argumenten uit de jaren zeventig om tegen het zelfgekozen levenseinde te zijn en die uiteindelijk geen hout bleken te snijden. Het zijn suggesties die in je in de oerconservatieve Amerikaanse media tegenkomt over de Nederlandse euthanasiewet en die door de SGP opzettelijk worden gevoed, zo gaf partijleider Kees van der Staaij vorig jaar nog toe.

Beddentekort

Waarom heeft Theo Boer zulke demoniserende en polariserende teksten nodig in plaats van een open en eerlijke discussie te voeren over de mogelijkheid om naar eigen regie op een waardige manier te sterven? Denkt hij dat het debat in de samenleving er beter op wordt als je nazi-Duitsland erbij sleept of suggereert dat euthanasie floreert bij een beddentekort in de Nederlandse ziekenhuizen?

Het debat in de samenleving over de mogelijkheid om hulp te krijgen bij je overlijden, ook als je geen terminale ziekte hebt, is complex en heeft vele facetten. Laten we ons daar alsjeblieft naar gedragen.