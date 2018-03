Ouderen, help jongere generaties en draag bij aan een betere wereld

Treurig word ik van de voortdurende negatieve berichtgeving over de oude dag: euthanasie, voltooid leven, eenzaamheid. Geestelijke armoede.

Het is de tijd van het nieuwe ouder worden: vaak tot zeventig, tachtig jaar gezond en vitaal zijn, waar overlijden rond je zestigste bij de vorige generatie niet ongebruikelijk was. Pas boven de 85 jaar begint nu het echte ouder worden. Wat doen wij met deze gewonnen levensjaren?

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het universitair medisch centrum in Nijmegen Radboudumc, formuleert het zo: “Je hebt als oudere de keuze: maak je van je oude dag een woestijn of een oase?”

Kijk ik naar mijn eigen generatie, de zestigers en zeventigers, de ‘babyboomers’, dan schaam ik mij voor hen. Net gepensioneerd slaan zij aan het reizen – al dan niet met hun nieuwe relatie – en zijn maanden onderweg.

De media roepen ons immers toe dat we moeten genieten. Verveling is het gevolg.

Maar ook zij krijgen, later dan onze generatie, kinderen en gezinnen. En dan? Ze zitten vol vragen over het leven die internet niet kan beantwoorden. De huidige generatie jongeren heeft de ouderen nodig.

De jongere generatie heeft niet zo’n boodschap aan hypotheek of mooie auto’s. Het ervaren van gebeurtenissen, daar gaat het hen om. Zoals zij zelf zeggen: “Wij gaan recht op ons doel af: gelukkig willen worden, waarom dan de omweg via bezit en hypotheek?”

Deze generatie laat een van haar belangrijke taken liggen: het ondersteunen en begeleiden van de jongere generaties, de twintigers en dertigers van nu. Deze generaties hunkeren naar oude wijze mensen die tijd voor ze hebben, die naar hen luisteren, die hen steunen, moed inspreken.

Volwaardig mens

De discussie over voltooid leven is een schijndiscussie. Ouderen, geniet iets minder en ga op zoek naar uw eigenlijke taak: het ondersteunen van jongeren. Stap actief op de jongeren af.

Het gaat daarbij niet alleen om ouders en hun eigen kinderen. Heeft u geen eigen kinderen, ga dan op zoek naar jongeren. Neven, nichten, buurkinderen, jongeren in vereniging of kerk. Ze wachten op u. Uw taak is nog niet afgelopen.

Gelukkig zijn er ook nu al vele ouderen die deze taak wel zien, maar dat is geen nieuws voor de media.

Psychiater Frank Koerselman schrijft in zijn boek ‘Wie wij zijn’ terecht dat het hele autonomie-denken van de overheid, waar zij al haar beslissingen op baseert, moet verdwijnen: de mens is geen autonoom wezen, maar een sociaal wezen, verbonden met zijn medemensen. “Wie een doel heeft in het leven, ontwikkelt zich tot een volwaardig mens.”