Oudere werkloze terecht geholpen

Goed nieuws, zeker, maar het is de vraag of dat ook geldt voor een oudere werkloze. De man of vrouw van 55 jaar en ouder profiteert aanzienlijk minder van de extra werkgelegenheid die de laatste jaren geschapen is.

Desondanks, zo was tot nu toe het plan, zou ook de werkloosheidsuitkering van een oudere werkloze worden ingekort tot maximaal twee jaar. Daarna rest de bijstand en dus de mogelijkheid al het gespaarde geld, ook dat belegd is in een eigen huis, te moeten opmaken.

Het is een goede zaak dat deze plannen nu op de valreep niet doorgaan. De verkorting van de WW was een maatregel van het nu demissionaire kabinet, overigens in overleg met de sociale partners genomen. De vakbeweging drong er echter bij het kabinet al langer op aan dit in het overleg met de werkgevers te mogen repareren voor oudere werklozen.

Uiteindelijk geeft het kabinet daarvoor nu het groene licht. Via cao’s kunnen werkgevers en werknemers aanvullende afspraken maken, mits zij komen een financiering van die regeling. Werkgeversvoorzitter De Boer zaaide de afgelopen dagen nog verwarring over de vraag of zijn achterban meedoet, maar daar gaan we van uit. Deze afspraak was namelijk eerder al gemaakt.

Sociale zekerheid dient een zaak te zijn die ons allen aangaat en niet slechts een bedrijfstak via de eigen cao.

Principiële stap Voor oudere werklozen is dit goed nieuws na al het slechte nieuws van het verliezen van de baan en het vergeefs solliciteren. Zeker gezien de, overigens terechte, verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is het eigenlijk logisch aanvullend beleid. Met de toestemming neemt de politiek tegelijkertijd een principiële stap. Nu het werkgevers en werknemers wordt toegestaan aanvullende werknemersverzekeringen te regelen via de cao wordt een (klein) deel van de sociale zekerheid een private aangelegenheid. Daar is in dit specifieke geval, door de ook beperkte werking, niets op tegen. Maar het dient wel duidelijk te zijn dat private regelingen aanvullingen zijn op collectieve, publieke regelingen en niet meer dan dat. Sociale zekerheid en dus ook werknemersverzekeringen dienen een zaak te zijn die ons allen aangaat en niet slechts een bedrijfstak via de eigen cao. Ons stelsel van sociale zekerheid is veel te kostbaar om ons dergelijke principiële koerswijzigingen in te laten rommelen. De vraag zou dan ook gerechtvaardigd zijn waarom dit niet gewoon via de wet kon worden geregeld. Kennelijk was daarvoor de politieke weerstand te groot en dan is het goed het haalbare te aanvaarden en te waken voor eventuele verdergaande gevolgen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

