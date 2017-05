Oud worden is zoveel meer dan zolang mogelijk jong blijven

Na jaren van bezuinigingen op de ouderenzorg, nu velen nog steeds aan het worstelen zijn met wat ‘participatiesamenleving’ eigenlijk betekent voor hun familie, voor hun ouders of voor hun instelling, waarschuwt D'Ancona terecht dat de kijk op ouderdom te eenzijdig is geworden. Te economisch, te veel op medelijden gericht.

Een leger ontevreden ouderen vormt een makkelijke prooi voor politici die dit onbehagen exploiteren

Daarom is een geluid als van D’Ancona meer dan welkom. Laten we de ouderen onder ons niet alleen zien als kostenpost, als zorgbehoevende zielepoten, maar als mensen in hun laatste levensfase die volwaardig mee willen blijven doen en een waardig bestaan nastreven. Want ergens in het afgelopen decennium is die neerbuigende houding richting het grijs erin geslopen, waarschuwde D’Ancona, en dat houdt volgens haar ook een groot gevaar in voor onze democratie. Een leger ontevreden, uitgesloten ouderen, die knorrig achteromkijken, vormt immers een makkelijke prooi voor politici die dit onbehagen exploiteren, zoals recente verkiezingen laten zien.

Soepel bruggetje De oud-PvdA-minister is zelf een lichtend voorbeeld hoe het ook kan: 79 jaren jong, actief in vele besturen en nog steeds bereid om in de bres te springen voor de emancipatie van achtergestelde groepen. D’Ancona liet haar oproep vergezeld gaan van een pleidooi voor zelfontplooiing en zelfbeschikking, en bij dat laatste wringt het toch een beetje. D’Ancona maakte een soepel bruggetje naar een nieuwe regeling voor het beëindigen van voltooid leven, waar zij een voorstander van is, en waar de overheid voor zou moeten zorgen. Dat verlegt de discussie helaas weer naar het debat over wat een waardig einde inhoudt, terwijl D’Ancona ook juist het oudere leven zelf van nieuwe glans probeerde te voorzien. De vraag is ook of de overheid hier de oplossing kan en moet bieden, ook al is de participatiesamenleving soms een eufemisme voor bezuinigingen geweest. Ja, natuurlijk blijven er ouderen voor wie de overheid uiteindelijk de zorg moet faciliteren. Maar wat miste in de oproep van D’Ancona was een krachtige oproep aan haar leeftijdgenoten, vooral zij die wél tevreden zijn en maatschappelijk relevant willen blijven, en solidair met elkaar en met jongeren. Laat je horen, in de kunst, in de politiek, en ontworstel je zo aan die gewraakte beeldvorming. Oud worden is zoveel meer dan zo lang mogelijk jong blijven. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook het interview met Hedy d'Ancona: ‘Het is de hoogste tijd voor emancipatie van ouderen’

