Osaka is ook niet schuw bij het verkopen van haar imago aan tal van bedrijven, voor 50 miljoen dollar

Consternatie in de wereld van tennis en topsport: de Japanse tennisster Naomi Osaka, nummer twee op de wereldranglijst en bestbetaalde sportvrouw uit de geschiedenis, verlaat na één wedstrijd het grandslam-toernooi van Roland Garros in Parijs.

Osaka weigerde na haar eerste wedstrijd op de persconferentie te verschijnen. Ze kreeg een boete (12.000 euro) en veel kritiek van de pers en (oud-)tennissers die wél hun ­verplichtingen nakomen. Maar nu ze vertrekt (ze dreigde te worden uitgesloten) kreeg Osaka lof en begrip. Ze onthulde immers in een bericht de reden van haar weigering met de pers te praten: ze raakt door de pers zenuwachtig, omdat ze aan depressies lijdt. Plots vernemen we ook dat de tennisster in werkelijkheid schuw, ‘geen publieke spreker’ en ‘introvert’ is. “Mensen zien mij op toernooien vaak met een grote koptelefoon lopen. Dat helpt me met de sociale angsten omgaan.”

Je mag hier best verbaasd over zijn, omdat Osaka tot voor kort juist een figuur bleek te zijn die gevoelige onderwerpen en controversen niet schuwde. Drie weken geleden bijvoorbeeld sprak ze wel met de pers (BBC) om zich tegen de Olympische Spelen in haar eigen Japan te keren: “Als mens zou ik zeggen dat we nog midden in een pandemie zitten. Als mensen niet gezond zijn en zich niet veilig voelen, dan is dat een grote reden tot bezorgdheid.”

Mondkapjes met namen van slachtoffers van Amerikaans politiegeweld

Woorden die explosief kunnen uitpakken op het moment dat velen in Japan tegen die OS ageren en voor sporters die hier hard voor getraind hebben. Ook maakte Osaka furore ­tijdens de laatste US Open door Black Lives Matter opzichtig met een T-shirt te steunen en tijdens wedstrijden met mondkapjes te verschijnen waarop de namen van verschillende slachtoffers van Amerikaans politiegeweld prijkten.

Ze is ook niet schuw en introvert bij het verkopen van haar imago aan tal van bedrijven: van automerk, spijkerbroeken, schoenen, horloges en luxe damestasjes tot salades. In een jaar tijd (!) verdiende Osaka naar verluidt 55 miljoen dollar, waarvan 50 miljoen door reclame en sponsoring. In 2019 was ze ook de bestbetaalde tennisster met 37 miljoen.

Dit voor een speelster die maar vier grand slams (alle op hardcourt) heeft gewonnen. Serena Williams won er 23. Ik denk dat Osaka wist dat ze weinig kans maakte op het ­Parijse gravel: in drie eerdere toernooien kwam ze hier nooit verder dan de derde ronde. Het zou mij ook niet verbazen als ze op Wimbledon de pers gaat mijden en met de noordenzon vertrekt. Daar kwam ze in twee eerdere jaren op gras ook niet verder dan de derde ronde.

Volgens oud-tennisser John van Lottum is Osaka ‘van god los’ en ‘heeft ze divagedrag van het grootste soort’. “Osaka is de afgelopen anderhalf jaar veranderd van een onschuldig, fris en open meisje naar een ster met artiestengedrag.”

Ach, laten we niet te hard oordelen. En misschien zijn die depressies helemaal niet verzonnen. Ik zou ook gedeprimeerd raken bij het zien van de armoe en honger in de wereld, met de wetenschap dat in één jaar tijd mijn eigen bankrekening met 55 miljoen dollar is volgelopen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.