Opvang in mijn regio

Net als iedereen ben ik een voorstander van de veelgeroemde opvang in de regio, en dus was ik blij verrast om te lezen dat aan de Arnhemsestraatweg in Velp – een kwartiertje fietsen van mijn huis – 130 vluchtelingen worden gehuisvest. Het gaat, zo las ik in De Gelderlander, om statushouders; ze hebben een verblijfsvergunning, maar er zijn geen woningen, dit is een tussenoplossing. De bedoeling is dat ze ooit toch een huis krijgen in de regio Arnhem, en op deze manier kan men alvast ‘in gesprek over werk of opleiding’.

De Gelderlander sprak ook met wat omwonenden, en ik zette me al schrap voor de onvermijdelijke mix van angst en achterdocht, maar dat bleek nergens voor nodig. De een was nog vriendelijker dan de ander. “We wonen samen op de wereld en moeten elkaar helpen”, zei een mevrouw, en dat vatte de reacties wel zo’n beetje samen. Ik kon het niet helemaal geloven – over achterdocht gesproken – en besloot even te checken hoe het er elders in de regio voor stond, in Harskamp om precies te zijn. Je moet je vooroordelen tenslotte niet verwaarlozen.

Maar in Harskamp, waar Afghaanse vluchtelingen eind augustus werden verwelkomd met grove verwensingen, moest iets bijzonders gebeurd zijn. Ik stuitte op een warme dankbetuiging van het COA aan de lokale gemeenschap. De 630 Afghanen die op de legerplaats in Harskamp verbleven – vanaf komende maandag zullen zij allemaal zijn overgebracht naar Heumensoord bij Nijmegen – bleken de afgelopen weken te zijn bekogeld met ingezamelde kleding en andere spullen, en bovendien organiseerden bewoners wandeltochten, sporttoernooien en dagelijkse activiteiten voor de kinderen. Hier werd iets rechtgezet.

Wat een schril contrast met wat zelfs in het parlement te vernemen valt. Geen probleem of het wordt op het conto van migranten geschreven, tot de CO 2 -uitstoot en de woningnood aan toe. Nooit gaat het dan om die problemen zelf, ze worden louter opgevoerd om te kunnen schoppen naar mensen die hier een goed heenkomen hebben gezocht. In werkelijkheid zijn deze vluchtelingen – en we hebben het dus over mensen van wie de asielaanvraag is gehonoreerd – de dupe van hetzelfde beleid als alle woningzoekenden in dit land.

De verdampende huurwoningen

De afgelopen jaren zijn tienduizenden sociale huurwoningen verdampt, dat wil zeggen door de woningcorporaties van de hand gedaan, al dan niet gedwongen door de verhuurdersheffing. Stef Blok ging als minister buitenlandse beurzen af om internationale investeerders te wijzen op onze woningen als beleggingsobject, woningen die ooit bedoeld waren voor mensen met een lager inkomen.

De Volkskrant berichtte zaterdag nog over de uitwassen die hiervan het gevolg zijn. De Amerikaanse investeerder Blackstone verwierf sinds 2019 zo’n 1700 woningen in Nederland, en slaagt erin op papier verliezen te lijden, zodat er in Nederland geen belasting hoeft te worden betaald; lang leve de fiscale creativiteit van de vrije markt.

Nu alleen nog wat creativiteit voor wie uit Kaboel moest vluchten en onderdak zoekt in de regio.