Opvallend: kabinetten vallen bijna altijd vanwege buitenland, asiel of migranten

Als het waar is dat kleine honden het hardst blaffen, dan is dat nu zeker de ChristenUnie. De kleinste van de vier, maar de partij met de meest overtuigende stem. Als premier Rutte mijn advies had gevraagd voordat hij in deze relatie was gestapt, had ik hem gezegd dat polyamorie oké is maar niet werkt voor een echte christen. Met name omdat de premier geen groot belang lijkt te hechten aan eerlijkheid en openheid, zal deze relatievorm voor problemen zorgen.

Mij verbaast het enorm dat degene die Rutte nu het hardst laat vallen, hem eerder meerdere malen vergaf toen hij loog en het parlement misleidde. Ook het feit dat hij jarenlang sms’jes van zijn telefoon wiste, in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), was geen reden voor de ChristenUnie om uit de relatie te stappen.

Tótdat Rutte de asielinstroom via gezinshereniging besloot aan te pakken. Voor de ChristenUnie in strijd met haar geloof. Je mag oorlogsvluchtelingen niet beletten zich met hun gezinnen te herenigen. Je mag zoveel liegen, bedriegen en zelfs doden als je wilt, maar een mens beperken om zich met zijn of haar gezin te herenigen is iets wat de echte christen niet kan aanvaarden. En dat is de allerbelangrijkste reden waarom de ChristenUnie breekt met Rutte.

Dit was niet de echte reden

Hoewel ik als voormalig vluchteling zeker achter het standpunt van de ChristenUnie sta, weiger ik te geloven dat dit de echte reden is om te scheiden van de premier. Ik meen me te herinneren dat de ruzie tussen de LPF-ministers Heinsbroek en Bomhoff in oktober 2002 de enige keer is geweest dat een kabinet in Nederland is ­gevallen zonder dat het buitenland, asielzoekers of migranten de schuld kregen.

De andere keren betrof het de kabinetscrisis over ­Srebrenica (in 2002), de ruzie tussen Rita Verdonk en Ayaan Hirsi Ali (in 2006), de kabinetscrisis over het wel of niet verlengen van de Nederlandse militaire missie in de Afghaanse provincie ­Uruzgan (in 2010), bezuiniging op ontwikkelingshulp (in 2014), de toeslagenaffaire (in 2021) en nu over het beperken van gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen.

Nu de leeuw dood is, durven de hazen wel over hem heen te huppelen

Ik vraag me af waarom het kabinet niet is gevallen wegens de bankencrisis, de coronacrisis, de aardbevingsramp in Groningen, de stikstofcrisis, de toegenomen criminaliteit of milieuvervuiling. We hebben blijkbaar zaken van buiten onze landsgrenzen nodig om niet het lelijkste in onszelf te hoeven zien. Dat verklaart onze verslaving aan vluchtelingen en migranten. Zonder hen zouden we de naakte waarheid, waar we zo bang voor zijn, ontdekken. Laten we gewoon accepteren dat Nederland zonder hen is teruggeworpen op zichzelf.

Nederland mag zijn vluchtelingen dankbaar zijn dat zij het land verlost hebben van Rutte. Zonder hen was Rutte V, VI en zelfs VII ongetwijfeld onvermijdelijk geweest. Laten we ook de ChristenUnie bedanken. Zonder hen zouden de zeven kattenlevens van Rutte ongetwijfeld worden getest.

En nu de leeuw dood is, durven de hazen wel over hem heen te huppelen. Nu stromen zelfs de complimenten van zijn politieke aartsvijanden binnen. Het emotioneert me en tegelijkertijd geeft het aan hoe vuil politiek spel kan zijn. Rutte heeft ons de afgelopen dertien jaar als premier niet geleid met een nieuwe visie, maar is als fietsenmaker oude banden blijven plakken. Met deze laatste val van het kabinet lijkt er geen plekje meer over te zijn op de band. Het is tijd om de band te verwisselen. Nederland heeft een nieuwe koers nodig.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.

Lees ook:

Waarom de VVD juist op asiel het kabinet liet vallen

Het kabinet-Rutte IV is gevallen op het terugdringen van het aantal vluchtelingen in Nederland. Na drie dagen crisisberaad bleven VVD en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar staan. Beide partijen denken electoraal te kunnen profiteren.