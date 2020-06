Opvallend hoe Baudet de meest wereldvreemde uitglijders op elkaar stapelt

Marjan Minnesma is geen lichtgewicht als het om duurzaamheid gaat. Al drie keer (2011,2012, 2013) voerde ze de lijst aan van de Duurzame 100 van Trouw. Daarnaast is ze vooral bekend als de directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. In de zogenoemde klimaatzaak procedeerde Urgenda met succes tot aan de Hoge Raad tegen het kabinet: dat moet de Nederlandse CO2-uitstoot onder druk van de organisatie verder omlaag brengen. Zondagavond was Minnesma te horen in radioprogramma ‘Dit is de dag’ en tot verbazing van velen maakte ze op een belangrijk punt een spectaculaire draai: nieuwe biomassacentrales mogen van haar niet meer worden gesubsidieerd en als het kan (voorlopig) door gascentrales worden vervangen: “Als ik het cru zeg, dan zeg ik: je kunt beter aardgas gebruiken en bomen planten, dan biomassa gebruiken en bomen planten”.

Minnesma, zoals velen in Nederland, is er achtergekomen dat je met hout verbranden meer CO2 uitstoot (de helft meer) dan met het schonere gas. En dit terwijl Urgenda Nederland min of meer van het aardgas wil helpen. Nu zegt de Urgenda-directeur over biomassa: “We hebben ons vergist. We moeten dit niet meer willen.” Goed, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en de eerlijkheid van Minnesma siert haar. Maar dan vraag ik me af of die klimaatzaak van Urgenda de regering niet mede heeft geholpen om de verkeerde afslag van de biomassa te nemen? En of we over enkele jaren niet vaker over andere onderdelen van het klimaatakkoord zullen horen dat ‘we ons hebben vergist’.

'Niet overdrijven’

Iemand die ook deze week over het aardgas en in het bijzonder dat uit Groningen filosofeerde, was de leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet. Op een videokanaal van Forum liet hij zich helemaal gaan, vooral toen het ging over de aardbevingen daar. Natuurlijk moet je blijven boren, volgens hem, en de bewoners compenseren. Maar wat vond hij van de aardbevingen die mensen wanhopig maken? Baudet: “We moeten ook niet overdrijven. Het is niet heel erg wat er gebeurt met die aardbevingen, maar het is wel zo verdomd vervelend. Een scheur in je huis. Je moet een weekend ergens anders logeren, dat soort dingen allemaal. Ik bedoel: het is geen genocide of zo.” Direct daarna ging het beeld op zwart. Alsof iemand hem in bescherming wilde nemen.

Gevoelloosheid

Ik vroeg me af waar ik deze gevoelloosheid, dit gebrek aan empathie en deze cabareteske onzin eerder had gehoord. In 2009 toen Silvio Berlusconi een tentenkamp van daklozen bezocht na de aardbeving in L’Aquila – toegegeven, met bijna 300 doden was die van een totaal andere omvang dan Groningen. Berlusconi over de tentenbewoners: “Ze moeten het maar beschouwen als een weekeinde op de camping”. Het is opvallend hoe Baudet de laatste tijd de meest wereldvreemde uitglijders op elkaar stapelt. Vorig jaar stond zijn partij in de peilingen op meer dan 25 zetels, nu op nog maar 11. Een ‘prestatie’ die volledig op het conto van de Forum-leider is te schrijven.

