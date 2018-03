Opticiens zouden een gedegen opleiding moeten hebben

Waarom zou je als zorgverzekeraar de bril vergoeden als er geen oogzorg wordt geleverd? Het vergoeden van alleen gecertificeerde en professionele oogzorg komt de zorgkosten ten goede en tegelijkertijd gaat de oogzorgkwaliteit voor de consument omhoog. Zo zou ik het graag zien.

De tanende kwaliteit van oogzorg is een probleem waarvoor de Nederlandse overheid al jaren haar ogen sluit. Oogmetingen door 'opticiens' met alleen een korte training zijn aan de orde van de dag, want wettelijke opleidingsnormen ontbreken. Tegelijkertijd groeit het aantal nieuwe, onbekwame spelers op de optiekmarkt. Voor een uitgebreide oogmeting en het daarbijbehorende recept verwijzen zij gemakshalve door naar opticiens die wel een overheidserkende opleiding hebben afgerond. Over het nauwkeurig afstemmen van de glazen op de ogen en het montuur voor een optimaal zicht, zal ik het maar niet eens hebben. Een zorgelijke ontwikkeling.

Nederland is een van de weinige landen waar opticien een onbeschermd beroep is

Vergrijzing Een oogmeting door een ongediplomeerde opticien is weliswaar niet levensbedreigend, maar een professionele opticien met een door de overheid erkend mbo-diploma kan uit de oogmeting en anamnese veel informatie halen en bepalen of doorverwijzing naar de oogarts noodzakelijk is. Dit is in mijn ogen essentieel, daar steeds meer Nederlanders te maken krijgen met slechtziendheid en blindheid door de vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met diabetes. Consumenten gaan er bijna vanzelfsprekend van uit, dat iemand met een gedegen opleiding hun ogen meet. En dat zou ook zo moeten zijn, immers je vraagt je huisarts tijdens een consult ook niet om z'n diploma te laten zien. Ook apparatuur wekt daarbij vertrouwen en van de vriendelijk aangeboden sterktemeting denken ze 'het zal wel goed zijn'. Wat volgt, is geen uitgebreid oogonderzoek maar slechts een beperkt onderdeel van een oogmeting zoals die zou moeten zijn volgens de kwaliteitsstandaard van de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (Nuvo). Specsavers pleit - net als en samen met de Nuvo - al jaren voor een volledige regulering en bescherming van onze mooie professie. We zijn echter nog steeds een van de weinige landen waar opticien een onbeschermd beroep is. En waar consumenten dus onwetend zijn overgeleverd aan opticiens met een 'cowboymentaliteit'.