Opruiende politici, ik heb er een broertje dood aan

En ja, hij staat nog steeds achter alles wat hij heeft gedaan, hij zou nergens een andere afslag hebben genomen. Dat zijn een-tweetjes met Mark Rutte uiteindelijk hem de kop kostten, dat is wrang, maar het is niet anders.

Lees verder na de advertentie

Van de wagen gesodemieterd, bestraft door de partijleden. Samsom is een soort pitbull, die zich ergens in vastbijt en niet op- of omkijkt of ie iedereen wel meeheeft. Hij gaat en ging alleen voor het resultaat en dat was: het land weer op de rails krijgen. Moest dat samen met de VVD? Dan maar samen. Er zit iets heel oprechts in zijn activisme. Maar het is ook raar, om jezelf zo los van de partij te weken.

Zou zo’n zakenkabinet van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet niet iets voor hem zijn?, vroeg ik me af. Als gescreende deskundige op het ministerie van infrastructuur en milieu? Van het lijstje kandidaten (gepubliceerd op The Post Online) die in zo’n zakenkabinet zouden zitten, dacht ik: wie wil dat nou niet, al die mooie deskundigen op ministeries? Tot 1888 was dat in Nederland sowieso gemeengoed, dus waarom niet opnieuw in 2017?

Spreek je Baudet tegen, dan krijg je een on­sa­men­han­gen­de monoloog van hem en later dagenlange scheld­ka­non­na­des van zijn volgelingen.

Ik heb Baudet een paar keer mogen ontmoeten, zo ook bij de radioshow ‘Dit is de dag’, en steevast is zijn vraag: “En waar moet ik jou van kennen?” Om daarna ostentatief in een of ander diepzinnig filosofisch boek te gaan zitten lezen. Op de vraag van de radiohost hoe het hem bevalt in de Kamer was zijn glimlachende antwoord: het is net als in een concentratiekamp hè, de een graaft een gat en de ander gooit het weer dicht.

Karaktermoord Er zijn mensen die hem in de lijn van Macron, Trudeau en Fortuyn plaatsen. Mainstream-media zouden karaktermoord op hem plegen. Zelfs Hans Wiegel looft zijn strijd tegen het ‘partijkartel’. De dandy die met veel energie (lees: mediakennis) de kiezers bespeelt. Altijd op campagne en social media. Nu vind ik het arbeidsethos en enthousiasme van Baudet absoluut bewonderenswaardig. Maar spreek je hem tegen, dan krijg je eerst een onsamenhangende monoloog van hem en later dagenlange scheldkanonnades van zijn volgelingen. Vernieuwing is altijd goed, ook in de politiek. Dus ik zal de laatste zijn om Baudet meteen af te serveren. Opruiende politici, ik heb er een broertje dood aan. Zo roept Baudet dat we de destructie van dit land moeten stoppen. (Waar? Waar gaat dit land kapot?) Dat de tijd dringt. (Hoezo? Wat mis ik?) “Stop onze perfide elites!” (Mag ik een woordenboek?) Desalniettemin, vernieuwing is altijd goed, ook in de politiek. Dus ik zal de laatste zijn om Baudet meteen af te serveren. Het enige waar ik niet uitkom: wie bepaalt uiteindelijk wie de deskundigen zijn? Dat zullen vast mensen zijn wier ideeën niet afwijken van die van het Forum voor Democratie. En dus zijn aangewezen door de partij. Is dat dan democratie? Nee, liever het gekozen partijkartel met resultaat. Ik hoop dat Diederik snel herpes krijgt.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.