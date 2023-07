Opinie: Hoe Rutte in de Tunesië-deal veranderde in de steunpilaar van een dictator

De migratiedeal met Tunesië werkt averechts, schrijft oud-diplomaat Bas Bijlsma.

“Een klap in het gezicht voor alle welwillende Tunesiërs”. Zo vatte een Tunesische mensenrechtenverdediger het vorige migratiebezoek van Mark Rutte aan zijn land tegenover mij samen. In een poging een migratiedeal te sluiten had onze premier in juni de Tunesische president Kais Saied bezocht. Dezelfde Saied die zich ontpopt tot een dictator. En Rutte stond vrolijk naast de Italiaanse premier Meloni die een openlijk neo-fascistisch verleden heeft.

Mijn gesprekspartner begreep het niet: eerder steunde Mark Rutte nog de democratische omwenteling in het land. Hij was in 2016 zelfs op bezoek geweest bij de organisatie waar mijn gesprekspartner bij betrokken was. Die had de Nobelprijs voor de vrede gekregen, omdat ze de basis had gelegd voor de omwenteling. Hoe kan zo iemand in zo’n korte tijd veranderen in een steunpilaar van een dictator?

Dit weekeinde was Rutte in Tunesië, opnieuw met Meloni en met Ursula von der Leyen. Deze keer tekenden ze de veelbesproken migratiedeal tussen de EU en Tunesië. In ruil voor een economisch steunpakket en investeringen in de Tunesische grensbewaking moet het bewind van Saied mensen die naar Europa vluchten tegenhouden en terugnemen.

Zeer zorgwekkend

Dit is zeer zorgwekkend. Saied kwam veelvuldig in het nieuws omdat hij de vrije pers onderdrukt, oppositieleden en activisten intimideert en oppakt, en de bevolking opruit tegen Afrikaanse migranten met racistische teksten. De leidde tot geweld tegen migranten.

De migratiedeal is dan ook kortzichtig en gevaarlijk. Ten eerste bereiken dit soort deals zelden het gewenste doel. Zo had de vergelijkbare Marokkodeal na twee jaar weinig effect. Marokko zou uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen als Nederland zijn mond hield over de penibele mensenrechtensituatie in het land. Ook doen deze deals vluchtroutes niet verdwijnen, maar verschuiven. Zo zag de EU dit jaar de migratie verzesvoudigen vanuit oost-Libië, het grensgebied met Tunesië. De beruchte Turkije-deal was ook slechts een tijdelijke buffer. Asielzoekers weken uit naar andere, nog gevaarlijkere routes.

Ten tweede is glashelder dat naast asielzoekers ook lokale bevolkingen een hoge prijs betalen voor deze deals. Die zetten mensenrechten zwaar onder druk, maar ook het perspectief op een beter leven. Ook helpen ze zelden de oorzaken van migratie aan te pakken, zo concludeert denktank Transnational Institute. Ze versterken vooral autocratische regimes en zetten sociale ontwikkeling op de tweede plaats. Hierdoor ontstaat een riskante mix van politieke instabiliteit en een gebrek aan perspectief, wat op termijn migratie naar Europa juist in de hand werkt.

Geloofwaardigheid

Ten derde tasten dit soort deals onze geloofwaardigheid aan en daarmee onze wereldwijde invloed. We halen onze legitimiteit op het wereldtoneel vooral uit de vrije en welvarende samenlevingen die onze democratieën voortbrachten. Als we gelijkheid en rechtvaardigheid prediken, maar vervolgens dictators steunen, hollen we dus onze invloed uit. China, Rusland en andere autocraten springen in dat gat en winnen zichtbaar terrein. Zo werd onder de Malinese bevolking het wantrouwen tegen het Westen aangewakkerd. Het gevolg: de Malinese junta zette de VN-vredesmissie het land uit en verruilde deze voor brute huurlingen van de Russische Wagner-groep.

Juist een handelsland als Nederland is afhankelijk van het internationale stelsel van mensenrechten en verantwoordelijkheden. Daarom zou Rutte er goed aan doen te werken aan echte oplossingen. Door de miljardenbezuiniging op ontwikkelingssamenwerking te stoppen en te investeren in perspectief voor kwetsbare gemeenschappen in de regio’s rond Europa. Door te stoppen de angst voor vluchtelingen aan te wakkeren en een op feiten gebaseerd debat aan te gaan. En door mensenrechten voorop te stellen. Verdedigers hiervan, en de samenlevingen rond Europa moeten zich weer gesteund voelen door de volgende Nederlandse premier.

Bas Bijlsma oud-diplomaat en adviseur over onder andere migratie

