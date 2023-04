Opinie: Een rijke kan best 200 euro per maand aan een arme Nederlander weggeven

Aan de kloof tussen rijk en arm valt meer te doen dan je denkt, betoogt Joke Wilking, lezer in De Gind.

De gevolgen van armoede zijn bekend: stress, een hogere kans op een slechtere gezondheid, met minder levensjaren voor de boeg. Leerachterstanden zijn groter bij armere kinderen; leuke uitjes en wekelijkse clubjes zijn voor hen een zeldzaamheid.

Er zijn talloze redenen waarom iemand arm is. Waar staat je wieg, hoe slim ben je? Misschien heb je een chronische ziekte. Misschien kun je, door opvoeding of persoonlijkheid, minder goed omgaan met tegenslag, waardoor je niet makkelijk een baan vasthoudt of handige financiële keuzes maakt.

Toch is er een manier om de arm-rijk-kloof tenminste ietsje te dichten: de (extreem) rijken in Nederland doneren maandelijks onvoorwaardelijk en levenslang een bedrag aan de (extreem) armen in ons land.

Wat de oorzaak van armoede ook is, voor de schenking is dat niet van belang. Ook niet wat de ontvanger met het geld doet. Als donateur geef je gewoon maandelijks een deel van je inkomen weg, mét het risico dat een verslaafde extra drugs koopt van jouw geld, of een te dure jas koopt, om maar wat te noemen. Maar de kans dat je met het bedrag iemand net wat meer financiële slagkracht geeft om iets positiefs mee te doen, is hoogstwaarschijnlijk groter.

Het geeft een goed gevoel

In Nederland mag je van de overheid in 2023 aan een willekeurig persoon 2418 euro belastingvrij schenken. Dat is iets meer dan 200 euro per maand. De ontvanger hoeft over dat bedrag geen belasting te betalen. Voor een gedeeld huishouden gelden andere regels en ook binnen een familie valt er meer te schenken dan bovenstaand bedrag. Als de overheid het jaarlijkse belastingvrije schenkingsbedrag verhoogt, kan arm nog meer van rijk ontvangen zonder financiële represailles.

De donatie van rijk aan arm is winst voor beide partijen. Mensen met weinig geld kunnen die paar honderd euro extra per maand goed gebruiken. Diegenen met meer dan voldoende liquiditeit missen de schenking toch niet. Bovendien geeft geven een goed gevoel.

Natuurlijk helpen de rijken met een paar honderd euro per maand iemand in Nederland de armoede niet uit. Financiën zijn maar één methode om armoede te verlichten. De praktische uitvoerbaarheid van dit plan is ook een uitdaging, waar ik geen antwoord op heb. Daar moeten anderen zich dan maar over buigen.

