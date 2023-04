Opinie: De Kuip kan weer een veilig plek worden als we stoppen met gedogen

De harde kern van het voetbalpubliek heeft vrij spel gekregen. Dat gevaar moet aangepakt worden en dat kan ook, betoogt Adri Vermaat, oud-journalist van Trouw.

Sinds 1 juli 2020 zijn alle stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie rookvrij. Dat geldt ook voor de Kuip in Rotterdam. Bijna drie jaar na de invoering van dit verbod zou deze boodschap van stadionspeaker Peter Houtman voor elke thuiswedstrijd overbodig moeten zijn. Dat is ze niet. Opvallend is dat sinds Feyenoord de landstitel concreet in zicht heeft en Europees goed presteert, vanuit bepaalde vakken de hasjgeur elders doordringt.

Dat wringt. Te meer omdat op een wedstrijddag wordt volstaan met het slechts eenmalig benoemen van het rookverbod. Hoe marginaal misschien ook, dat is een eerste signaal dat het beleid van Feyenoord tolerant en niet consistent is. Want wat is een rookverbod waard als op sommige plekken in het stadion joints of andere rookwaar worden gedoogd en deze gedragingen van directiezijde onweersproken blijven?

Het hiaat in de handhaving kent meer gevolgen dan op het eerste gezicht lijkt. Zo botst het dat ondanks het verbod juist vuurwerk wordt gedoogd. Steeds vaker is dat van dermate zwaar kaliber dat vanwege hevige rookontwikkeling wedstrijden later beginnen. Longpatiënten zullen zich er evenals kinderen en ouderen niet fijn bij voelen. Onder het motto van ‘No pyro, no party’ vindt de harde kern van Feyenoord vuurwerk in het stadion, alom geroemd vanwege zijn unieke sfeer, bitter noodzakelijk.

Brood en spelen

Na corona is bij Europese wedstrijden en rond de klassieker tegen Ajax (zwaar) vuurwerk uitgegroeid tot een traditie. Zoals dat sinds de pandemie ook elders in stadions populair is geworden. Geen politicus, korpschef of burgemeester die ervan opkijkt, zich ermee bemoeit of er publiekelijk iets van vindt. Dat doen ze alleen rond de jaarwisseling als ze verboden uitvaardigen. Overigens zijn er Betaald Voetbal Organisaties die zélf al jarenlang vuurwerkinitiatieven ontplooien. Zo wordt de schijn gevoed dat een deel van het voetbalpubliek, de harde kernen, indachtig het gezegde ‘geef het volk brood en spelen’ in zijn wensen tegemoet wordt gekomen.

Het gevolg van de bestuurlijke welwillendheid – al dan niet uit een zekere angst geboren – is dat, ons beperkend tot Feyenoord, steeds gevaarlijker vuurwerk in trek is. Waar handhaving ten enenmale ontbreekt en Feyenoord braaf de vuurwerkboetes overmaakt aan de Uefa, worden de grenzen opgerekt. Vorig seizoen maakte de club ruim zes ton aan boetes over aan de Europese voetbalbond. Daarenboven moesten evenals dit seizoen bij één duel meerdere vakken gesloten blijven, met tonnen aan gederfde inkomsten tot gevolg.

Voor de echte supporters is deze ontwikkeling een gruwel. Het plezier dat 90 procent van het Legioen beleeft aan Feyenoord wordt vergald door een minderheid. Die is nochtans de baas in de Kuip. Het is ook het stadion waarin het deel kwaadwillende ‘supporters’ een vrijbrief ziet om ‘Joden aan het gas’ te wensen. Waar ‘supporters’ actief meedoen aan het deerniswekkende ‘Wie niet springt die is een Jood’.

Zwijgen maakt het erger

Ook hier wreekt zich de tolerantie van achtereenvolgende directies van Feyenoord. Ze zwijgen. Als dan ook een ‘veroordeling’ van supportersvereniging FSV De Feijenoorder structureel uitblijft, neemt de kans op nog ernstiger excessen verder toe. De druppel die voor sommigen de Kuip doet overlopen, is de inzet, op initiatief van de harde kern, van die dj’s die zijn gespecialiseerd in hardcore met een orentergend volume.

Hun opzwepende muziek zonder greintje clubgevoel, in de door Feyenoord extra gecreëerde urenlange aanloop naar Europese duels, brengt het smaldeel van het Legioen in extase. In samenhang met drugs- en alcoholgebruik, het ‘indrinken’, leidt dit tot een ongezonde, opgefokte sfeer in een deel van het stadion. Haat tegen Joden, tegen de lhbti+-gemeenschap, tegen burgemeester Aboutaleb, tegen medesupporters die liever een nieuw stadion zagen gebouwd. Er zijn supporters die aan Feyenoord vastgeketend leken, maar die vanwege dit alles aarzelen of zij de club trouw kunnen blijven.

Na de door onverlaten gekaapte klassieker Feyenoord-Ajax van 5 april, was de verontwaardiging groot. Daags erop openden de journaals ermee. Premier Rutte noemde de gebeurtenissen in de Kuip ‘totaal schandalig’ en minister Yesilgöz-Zegerius van justitie nam de term ‘verschrikkelijk’ in de mond. In hun boosheid speculeerden zij en politiebond ACP erop om eventueel ook thuispubliek te verbieden.

Kijk naar Engeland

Hoe begrijpelijk en terecht de afkeuring in algemene zin ook was, zij deed hypocriet aan. Zo bleef het slechts twee etmalen na de wantoestanden in Rotterdam oorverdovend stil toen ‘supporters’ van FC Groningen politiemensen met bierflessen bekogelden. Aan voetbal gerelateerde, ernstige incidenten in Eindhoven en Helmond bleven eveneens voornamelijk onbesproken.

Hoe verder? Naar een oplossing voor de aanpak van hooligans wordt al een halve eeuw vergeefs gezocht. Maatregelen als een stadionverbod helpen soms een beetje, maar door het ontbreken van een meldingsplicht nooit afdoende. Frappant is dat Feyenoord als grote club allerlei lovenswaardige, maatschappelijke initiatieven onderneemt, maar zich geen raad weet, of wil weten, met het ‘supporters’-probleem.

Begin eens, zoals Engeland al sinds 1985 (!) kent, met een verbod op het meenemen van ook licht-alcoholische drank. Voer als overheid verplichte educatieve cursussen in voor ‘supporters’ voor wie een stadionverbod geldt en laat ze zelf de hoge kosten betalen. Leg als KNVB of overheid clubs op straffe van sancties de verplichting op jaarlijks inzage te geven in maatregelen en kosten die zij maakten om de uitwassen in eigen huis te bestrijden.

