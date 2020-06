Open brief aan ds. Jesse Jackson: ‘Het is uiteindelijk aan het Nederlandse volk’

Geachte heer Jesse Jackson, beste dominee. U schreef deze week een open brief aan onze premier Mark Rutte over de figuur Zwarte Piet. Onze premier heeft het vrij druk en heeft me daarom opgedragen uw brief te beantwoorden. In uw brief stelt u dat u het moreel geweten van onze premier “wil aanmoedigen” om “deze kwetsende ­traditie te beëindigen aangezien u zelf Zwarte Piet heeft gespeeld”. Onze premier heeft inderdaad ­gedurende zijn lange premierschap heel vaak de Zwarte Piet toegespeeld gekregen. Maar dit hoort bij het vak. U besluit uw brief met een dwingende ­oproep: “Ik denk dat met uw morele leiderschap de goede Nederlanders positief zullen reageren om de kwetsende en racistische Zwarte Piet definitief te verbieden. De wereld kijkt toe. Houd de hoop levend (keep hope alive)!”

Broertje dood aan autoritarisme

Beste dominee, uw bekommernis betreffende ons kleine land is op zichzelf hartverwarmend. Maar ziet u, Nederland is een parlementaire democratie en de premier is hier alleen de primus inter pares. Hij regeert niet met oekazen, decreten en pennestreken door al gesloten verdragen, zoals dit tegenwoordig gangbaar is in uw eigen land. Nederland is een lieflijke, vreedzame en respectvolle democratie aan de Noordzee waar men een broertje dood heeft aan ­autoritarisme en despotisme. Een ministerieel nekschot van de heer Rutte op de fictieve Piet is dus ­ondenkbaar. In Nederland, land van trage rivieren, gaan de dingen geleidelijk aan. Zo gaat het ook met Zwarte Piet: hij verandert langzaam van gedaante en het is uiteindelijk aan het Nederlandse volk om te bepalen wanneer Zwarte Piet definitief zal verdwijnen.

Maar ik veronderstel dat u te veel naar onze extremistische activisten heeft geluisterd die met de dag agressiever en onverdraagzamer worden. Bijvoorbeeld mensen als rapper Akwasi die onlangs voor duizenden toehoorders schreeuwde: ‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht’. Laatst hebben die lui zelf een beeld van de geliefde Mahatma Gandhi in Amsterdam met rode verf besmeurd en het woord ‘racist’ op zijn sokkel gekwakt.

En petit comité met Le Pen

Geachte dominee, u spreekt van het ‘morele leiderschap’ van onze premier, maar of u zelf dit bezit om deze brief neer te pennen, weet ik niet. In het verleden bent u vaker van antisemitisme beschuldigd en heeft u ooit New York een hymietown ­genoemd, wat een zeer denigrerende term is voor ‘Joodse stad’. Ook zei u in een interview dat “zionisten gedurende generaties de Amerikaanse politiek hebben gecontroleerd”. Ik was hier niet op teruggekomen als u zich, vier jaar geleden, niet vrolijk had gemaakt met de notoire Jodenhater Jean-Marie Le Pen. Op 8 mei 2016 heeft u met deze Franse antisemiet en petit comité getafeld. Op de foto’s zien we u naast hem lachend zitten. Aan het einde van de maaltijd heeft u speciaal voor deze notoire antisemiet een autograaf getekend. De tekst luidt: “Keep hope alive, continue”. En dat zijn ook de woorden waarmee u uw Zwarte Piet-brief aan onze premier besluit!