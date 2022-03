Op zoek naar het motto van de morele moed

In verband met Oekraïne zocht ik naar het motto van de opstand van het getto van Warschau en kwam uit bij Peter R. de Vries; oorlog is in staat je alle kanten op te sturen. En toch was er een verband. Misschien kan ik het uitleggen.

Het begon met een vraag die al een tijdje door mijn hoofd spookt. Deze: als mensenlevens de hoogste waarde vertegenwoordigen in ons morele telraam, is een militaire confrontatie met een sterkere agressor dan wel de juiste keuze? Het is heroïsch wat Zelenski en de Oekraïners doen, dat staat buiten kijf, en ze hebben het recht aan hun zijde, maar is de prijs voor hun strijd niet te hoog? Als ze tien- wellicht honderdduizenden mensenlevens zouden redden door geheel of gedeeltelijk toe te geven aan de Russische eisen, zou dat dan – hoe bitter ook – in moreel opzicht niet de betere optie zijn?

Er zijn experts die die positie innemen, al dan niet door zich te beroepen op realisme. Oekraïne moet zijn knopen tellen en begrijpen waar het ligt op de kaart; naast Rusland. Dan weet je dat je je geen westerse dromen kunt veroorloven. Ik geloof niet zo in de tegenstelling tussen realisme en moraal; alle keuzes hebben morele implicaties, ook de realistische. Maar mensenlevens sparen is natuurlijk sowieso een zwaarwegend argument, en defensie-specialist Ko Colijn schetste op nu.nl welk ‘duivels dilemma’ daaruit voortvloeit: “Hoe moediger het verzet van Zelenski, des te langer de invasie duurt en des te hoger (in vernietiging) de prijs die Poetin voor een vredesakkoord zal vragen. Eigenlijk zou iemand Zelenski moeten durven uitleggen dat moedig doorvechten ook vanuit moreel oogpunt geen optie meer is.”

Ik dacht aan de Wit-Russische banneling die zich heeft gemeld om in Oekraïne te gaan vechten tegen de Russen. “Het gaat hier om iets groters dan mijn leven”, zei hij gisteren in Trouw. Los van de vraag of ik zelf ooit zo moedig zou zijn – weinig kans –, illustreerde zijn woordkeuze voor mij dat er in het leven hogere waarden zijn dan het leven zelf. Elk verzet tegen een dictatoriale bezetting spreekt daarvan, ook als het niet in staat is de agressor te verslaan, het houdt het vuur van de vrijheid brandende. Of het gaat om zoiets als eer. Waardigheid. Zelfrespect. Je komt uit bij grote woorden, dat kan haast niet anders.

En dus zocht ik naar het motto van de opstandelingen in het getto van Warschau, april 1943. Ooit had ik Marek Edelman geïnterviewd, de laatste overlevende van die strijd, en hij had iets gezegd dat hierbij paste. Maar online kwam ik steeds bij Peter R. de Vries uit, die een tattoo had naar het levensmotto van zijn vader: ‘Liever rechtop sterven dan op mijn knieën leven’. Ik greep naar een map met oude knipsels, en daar vond ik het stuk met Edelman: ‘Wij zullen niet op onze knieën sterven’, stond erboven. Dat was wat ik zocht.

Past het precies op het Oekraïne van nu? Nee, in het getto vochten ze omdat ze geen kansen meer hadden, in Oekraïne is dat vooralsnog andersom. Maar zegt het iets over morele moed? Jazeker.